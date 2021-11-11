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Квартальная прибыль Merck уменьшилась на 5% при росте выручки на 12%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года чистая прибыль германской фармацевтической и химической компании Merck KGaA снизилась на 5%, до 764 млн евро против 806 млн евро годом ранее.

Внимательно отслеживаемый компанией показатель EBITDA pre - прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации без учета разовых факторов - в третьем квартале зафиксирован на уровне 1,55 млрд евро против 1,7 млрд евро годом ранее.

Выручка Merck увеличилась на 12%, до 4,97 млрд евро по сравнению с 4,45 млрд евро в третьем квартале прошлого года.

Компания по итогам квартала подтвердила ранее улучшенный годовой прогноз, в соответствии с которым она ожидает получить выручку в диапазоне 19,3-19,85 млрд евро, увеличить показатель EBITDA pre на 26-29%.

Акции Merck в ходе торгов в четверг дешевеют на 1,3%. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 6,4%, до 90,5 млрд евро.

Merck Германия

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