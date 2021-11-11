"Газпром" не стал заказывать дополнительные мощности через Украину и Польшу на пятницу

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" не заказывает дополнительных мощностей через Украину и Польшу (газопровод "Ямал-Европа") на пятницу. Об этом свидетельствуют результаты аукционов на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

Итоги аукционов бронирования через Украину на пятницу повторяют конфигурацию брони на среду и четверг: без дополнительных мощностей на вход в ГТС Украины и дополнительные мощности на выход на ужгородском направлении - в Словакию. По сумме заявок на транспортировку российского газа на среду это составило 109,3 млн куб. м, ранее подтвердили материалы "Оператора ГТС Украины".

На польском участке "Ямала-Европы" у "Газпрома" действует месячное бронирование в объеме 31,4 млн куб. м в сутки. На пятницу дополнительного бронирования не совершалось.

С начала ноября "Газпром" наращивает физический поток газа в Европу. Во вторник концерн объявил, что утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, определив объемы и маршруты транспортировки.

По данным Gas Infrastructure Europe, с 9 ноября началась закачка газа в подземное хранилище "Хайдах" (речь идет о доле, управляемой компанией группы "Газпром" ООО "ГХА"), а также ПХГ "Катарина" в Германии.