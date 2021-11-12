"Газпром" до конца года расширит газопровод от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Расширение газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска находится на завершающем этапе, сообщает в пятницу пресс-служба ПАО "Газпром".

"В настоящее время сварено, уложено и засыпано 376 км из 390,8 км линейной части (с учетом резервных ниток и подводных переходов)", - говорится в сообщении.

С вводом этого участка в эксплуатацию "Газпром" создаст условия для развития газоснабжения и газификации на территории Хабаровского края, а также для переподключения потребителей газа от газопровода "Оха - Комсомольск-на-Амуре" (не принадлежит "Газпрому"), отмечает пресс-служба. По ее данным, одновременно "Газпром" в 2021 году приступил к проектированию инфраструктуры, которая позволит переподключить к газопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" отводы от "Оха - Комсомольск-на-Амуре" на участке от города Оха на севере Сахалина до поселка Октябрьский Ванинского района Хабаровского края.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года "Газпром" и Хабаровский край утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 5,49 млрд рублей - в 3,2 раза выше уровня вложений в 2016-2020 годах. Компания планирует строительство 14 межпоселковых газопроводов, 9,3 км газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций.

В результате будут созданы условия для газификации 20 населенных пунктов в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах, а также перспективных промышленных потребителей, включая горно-обогатительный комбинат в Нанайском районе, напоминает "Газпром".