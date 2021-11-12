Сбербанк начал ребрендинг "дочек" в Казахстане и Белоруссии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк начал ребрендинг дочерних банков в Казахстане и Белоруссии, процесс будет идти поэтапно и в первую очередь затронет цифровые каналы, говорится в сообщении материнской кредитной организации.

Дизайн и логотипы дочерних банков аналогичны символике Сбербанка России. "В планах также постепенный переход на формат офисов нового типа по аналогии с отделением, которое Сбер открыл в Москве на Цветном бульваре. Кроме того, планируется постепенное обновление устройств самообслуживания и банкоматов", - отмечается в сообщении.

Ребрендинг также подразумевает смену парадигмы банковского бизнеса дочерних банков – фокус на потребностях человека, удобстве и привычках.

Новый бренд "Сбер" кредитная организация представила в сентябре 2020 года. Затраты на внедрение бренда Сбербанк тогда оценил примерно в 2,5 млрд рублей за 5-6 лет.