Маск продал новую порцию акций Tesla на $687 млн

Фото: Julian Stratenschulte/picture alliance via Getty Images

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск продал новую порцию акций компании.

Маск накануне продал 639 737 акций по цене от $1056,03 до $1104,15, следует из регуляторных документов, обнародованных в пятницу.

Совокупная стоимость проданных акций составила примерно $687 млн.

Ранее на этой неделе он продал бумаги на общую сумму около $5 млрд, реализовав опционы, полученные им в качестве части вознаграждения.

В минувшие выходные бизнесмен пообещал продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи Twitter. По результатам проведенного в соцсети опроса он должен был реализовать этот пакет. За продажу акций проголосовали около 58% респондентов.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов в пятницу дешевеют на 0,8%.