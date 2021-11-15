Акции Tesla пережили худшую неделю с марта 2020 г. на фоне продажи бумаг Маском

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc. Илон Маск на минувшей неделе продал акции компании общей суммой $6,9 млрд, бумаги Tesla продемонстрировали худшую недельную динамику более чем за год.

Документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США и обнародованные в пятницу, показали, что Маск продал более 600 тыс. акций Tesla в четверг и 1,2 млн бумаг в пятницу, совокупная стоимость акций составила около $2 млрд.

Ранее на прошлой неделе глава Tesla продал свыше 4,5 млн бумаг компании примерно за $5 млрд.

Бизнесмен пообещал продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи Twitter. По результатам проведенного в соцсети опроса он должен реализовать этот пакет.

До продажи акций на прошлой неделе Маску принадлежало более 17% бумаг Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет - почти в $21 млрд.

Акции Tesla пережили худшую неделю с марта 2020 года, потеряв 15,4%. Рыночная капитализация Tesla по итогам недели составила $1,04 трлн, что делает ее пятой самой дорогостоящей компанией в США.