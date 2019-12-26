Неизвестный "заминировал" главный офис Сбербанка в Москве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный пытался проникнуть в главный офис Сбербанка на юго-западе Москвы и, столкнувшись с противодействием охраны, заявил о бомбе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в здании Сбербанка на улице Вавилова, д. 19 (ЮЗАО). По словам охранников, в здание пытался попасть человек, его не пустили, после чего он сообщил об "угрозе" взрыва", - сказал собеседник агентства в четверг.

Офис Сбербанка работает в штатном режиме, подчеркнул источник.