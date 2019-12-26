Поиск

Неизвестный "заминировал" главный офис Сбербанка в Москве

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный пытался проникнуть в главный офис Сбербанка на юго-западе Москвы и, столкнувшись с противодействием охраны, заявил о бомбе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Поступило сообщение об угрозе взрыва в здании Сбербанка на улице Вавилова, д. 19 (ЮЗАО). По словам охранников, в здание пытался попасть человек, его не пустили, после чего он сообщил об "угрозе" взрыва", - сказал собеседник агентства в четверг.

Офис Сбербанка работает в штатном режиме, подчеркнул источник.

Сбербанк Москва

Новости

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан

В Москве напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии

Синоптики пообещали москвичам снег и похолодание перед Новым годом

В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

В Подмосковье подорожает проезд в автобусах и электричках

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личных авто вечером в среду

ЦБ обдумывает покупку бизнес-центра "Оружейный" и перевода туда 8500 сотрудников

В Москве на складе второй этаж обрушился на первый

В Москве открылся автомобильный мост через Кожуховский затон

В Москве открылся автомобильный мост через Кожуховский затон

В Москве эвакуация неправильно припаркованных машин подорожает

В Москве эвакуация неправильно припаркованных машин подорожает

Пассажир упал на пути на станции метро "Пушкинская" в центре Москвы

Пассажир упал на пути на станции метро "Пушкинская" в центре Москвы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');