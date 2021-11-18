Володин назвал недостаточными темпы роста ставок по вкладам в банках

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что ставки по вкладам в банках растут недостаточными темпами на фоне ускорения инфляции, поэтому он предложил создать рабочую группу и обсудить этот вопрос на следующей неделе - когда депутаты будут рассматривать двух кандидатов в совет директоров Банка России.

Он сказал это председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной на пленарном заседании, на котором депутаты обсуждали и приняли основные направления единой денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы.

"Ставка рефинансирования выросла, инфляция выросла, но ставки по депозитам в банках не растут. Получается, что вклады граждан обесцениваются. Мы не можем с вами не обсудить этот вопрос. Хотелось бы, чтобы вы высказали свою точку зрения", - сказал Володин,.

"Речь идет о снижении, конечно, маржи банков, чтобы она снижалась. Мы административно не сможем это делать, но за ростом ключевой ставки растут, действительно, ставки по кредитам и депозитам. По кредитам они просто растут быстрее, чем по депозитам", - ответила Набиуллина.

По ее словам, здесь речь идет о конкуренции в банковском секторе, которая должна толкать маржу банков вниз, в чем может помочь антимонопольное регулирование.

"Если обсуждать какие-то меры влияния на конкуренцию, на давление на маржу, это надо будет вместе с правительством сделать, и мы готовы к такому диалогу, я думаю, действительно, правильно, что вы подняли этот вопрос", - сказала глава ЦБ.

Володин предложил создать рабочую группу под руководством вице-спикера Алексея Гордеева, которая изучит, почему ставки по депозитам растут медленнее инфляции. Кроме того, на следующей неделе парламент должен утвердить Ольгу Скоробогатову и Ольгу Полякову на должности членов совета директоров ЦБ. "Пускай соискатели должностей расскажут, как они видят решение этих вопросов, а вы, если им поможете, у нас все получится. Правительство прислушается к тому, что говорят депутаты и ЦБ", - добавил спикер..

Позднее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил журналистам, что рассмотрение вопроса о росте процентных ставок по вкладам населения состоится 24 ноября, на ближайшей встрече с руководством ЦБ.

"Этот вопрос дополнительно обсудим, и, возможно, руководитель ЦБ предложит алгоритм пути повышения процентных ставок по вкладам для того, чтобы эти вклады не обесценивались высокой инфляцией", - сказал он.

Ключевая ставка ЦБ с 25 октября составляет 7,5%. Инфляция за октябрь (по сравнению с октябрем 2020 года) составляет 8,1%. При этом, по данным ЦБ, в ноябре базовый уровень доходности вкладов для граждан (на срок до востребования и по договорам банковского счета) составил 7,034%; на срок до 90 дней - 6,32%; на срок свыше года - 7,376%.