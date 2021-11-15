"Газпром" на этой неделе по-прежнему не продает газ на своей площадке

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" на неделе с 15 по 19 ноября (как и на предыдущей) не предлагает никаких лотов на продажу, свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Ранее на площадке предлагались контракты с поставкой в Германии и Австрии в третьем квартале 2022 и на весь 2023 год.

Однако фактически на ЭТП сделок нет уже почти месяц: на данный момент сайт "Газпром экспорта" содержит информацию о последней сделке на ЭТП 13 октября. Сделки были только 1, 4, 5, а также 13 октября (в предыдущие месяцы газ покупался каждый день).

Между тем, ранее в октябре вице-премьер Александр Новак говорил, что дополнительные продажи на ЭТП "Газпром экспорта" рассматриваются как одно из оперативных решений для помощи в сглаживании кризисных явлений на европейском газовом рынке: "Если было бы возможно и целесообразно поставить дополнительные биржевые объемы газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге, хотя бы небольшие объемы, которые могли бы, действительно, сбить спекулятивный эффект".

Газовый рынок чутко реагирует на все возможные фактические технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), активность на ЭТП "Газпром экспорта".