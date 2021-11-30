"Газпром" на 1 декабря забронировал мощности "Ямала-Европы" как и на ноябрь

Фото: Пресс-служба ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" забронировал на 1 декабря мощности газопровода "Ямал-Европа" на 31 млн куб. м из предложенных 89 млн куб. м, свидетельствуют итоги сессии бронирования на GSA Platform.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, на октябрь и ноябрь 2021 года грузоотправитель предпочитал бронировать мощности газопровода помесячно.

Концерн не стал бронировать мощности "Ямала-Европы" на декабрь на месячной основе, в арсенале инструментов бронирования остались только суточные аукционы. Они завершаются каждый день в 19:00.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), полностью использует мощности по долгосрочному транзитному контракту через Украину (109 млн куб. м в сутки).

"Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. На ноябрь "Газпром" бронировал примерно трать мощностей этой магистрали.

Помимо выполнения текущих контрактов у "Газпрома" до конца декабря - задача также пополнять запасы в своих подземных хранилищах в Европе.