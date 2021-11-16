Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Дочка" китайской China Telecom оспорила в суде запрет на деятельность в США

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Дочерняя компания China Telecom Corp Ltd обратилась в апелляционный суд США с просьбой заблокировать решение Федеральной комиссии по связи (FCC) об отзыве разрешения на деятельность компании в Соединенных Штатах, сообщают западные СМИ.

China Telecom - крупнейшая китайская телекоммуникационная компания - сообщила в понедельник апелляционному суду США по округу Колумбия, что должна до 4 декабря уведомить клиентов о решении комиссии, и заявила, что без приостановки остановки действий FCC она "будет вынуждена прекратить значительные операции, что нанесет непоправимый ущерб ее бизнесу, репутации и связям".

FCC мотивировала свое решение об отзыве лицензии тем, что China Telecom якобы находится под влиянием и контролем со стороны правительства Китая и, "весьма вероятно, будет вынуждена выполнять запросы правительства Китая без достаточных юридических процедур, подлежащих независимому судебному надзору".

Китай ранее заявил решительный протест в связи с решением FCC об отзыве лицензии на работу в стране крупнейшей дочерней компании китайского оператора связи China Telecom Corp.

В мае 2019 года FCC единогласно проголосовала за то, чтобы отказать другой государственной китайской телекоммуникационной компании - China Mobile - в праве предоставлять услуги в США. В марте текущего года FCC определила пять китайских компаний как представляющих угрозу национальной безопасности: Нuawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology.

China Telecom с разрешения американского правительства действует на территории США в течение 20 лет, обслуживает более 330 млн абонентов, а также предоставляет услуги китайским правительственным учреждениям в Соединенных Штатах, отмечается в сообщениях СМИ.

США Китай China Telecom

Новости по теме

Новости

Спотовые ставки фрахта на танкерном рынке оттолкнулись от дна. Обзор

Спотовые ставки фрахта на танкерном рынке оттолкнулись от дна. Обзор

Немецкий регулятор подтвердил допуск Украины к сертификации "Северного потока 2"

Банк "Траст" отменил аукцион по продаже "Интеко"

ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке на фоне ужесточения ДКП

ВТБ вслед за Сбербанком повысит ставки по ипотеке на фоне ужесточения ДКП

Российские банки в октябре снова побили рекорд по выдаче кредитных карт

Газ в Европе подорожал до $962 на отказе "Газпрома" бронировать "Ямал-Европу" на декабрь

"Газпром" на этой неделе по-прежнему не продает газ на своей площадке

ЦБ повторил сигнал о возможности скорого повышения ставки

Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры

Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ

Сбербанк повысил ставки по большей части ипотечных программ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });