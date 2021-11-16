"Дочка" китайской China Telecom оспорила в суде запрет на деятельность в США

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Дочерняя компания China Telecom Corp Ltd обратилась в апелляционный суд США с просьбой заблокировать решение Федеральной комиссии по связи (FCC) об отзыве разрешения на деятельность компании в Соединенных Штатах, сообщают западные СМИ.

China Telecom - крупнейшая китайская телекоммуникационная компания - сообщила в понедельник апелляционному суду США по округу Колумбия, что должна до 4 декабря уведомить клиентов о решении комиссии, и заявила, что без приостановки остановки действий FCC она "будет вынуждена прекратить значительные операции, что нанесет непоправимый ущерб ее бизнесу, репутации и связям".

FCC мотивировала свое решение об отзыве лицензии тем, что China Telecom якобы находится под влиянием и контролем со стороны правительства Китая и, "весьма вероятно, будет вынуждена выполнять запросы правительства Китая без достаточных юридических процедур, подлежащих независимому судебному надзору".

Китай ранее заявил решительный протест в связи с решением FCC об отзыве лицензии на работу в стране крупнейшей дочерней компании китайского оператора связи China Telecom Corp.

В мае 2019 года FCC единогласно проголосовала за то, чтобы отказать другой государственной китайской телекоммуникационной компании - China Mobile - в праве предоставлять услуги в США. В марте текущего года FCC определила пять китайских компаний как представляющих угрозу национальной безопасности: Нuawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Zhejiang Dahua Technology.

China Telecom с разрешения американского правительства действует на территории США в течение 20 лет, обслуживает более 330 млн абонентов, а также предоставляет услуги китайским правительственным учреждениям в Соединенных Штатах, отмечается в сообщениях СМИ.