Китай заявил протест США из-за лишения лицензии американской "дочки" China Telecom

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Китай заявил протест в связи с решением Федеральной комиссии по связи (FCC) США об отзыве лицензии на работу в стране крупнейшей дочерней компании китайского оператора связи China Telecom Corp.

"В последние годы Соединенные Штаты неоднократно вводили санкции против китайских компаний по соображениям национальной безопасности, полностью игнорируя факты", - говорится в заявлении министерства промышленности и информатизации КНР.

"Это является примером необоснованного подавления китайских предприятий путем злоупотребления государственной властью и серьезного нарушения международных экономических и торговых правил", - отмечается в заявлении.

Решение США означает, что China Telecom Americas должна в течение 60 дней прекратить предоставление услуг в Соединенных Штатах.

В мае 2019 года FCC единогласно проголосовала за то, чтобы отказать другой государственной китайской телекоммуникационной компании - China Mobile - в праве предоставлять услуги в США.

Как сообщалось, FCC обосновала свое решение об отзыве лицензии соображениями государственной безопасности, а также тем, что китайская компания "используется, контролируется и находится под влиянием правительства КНР".