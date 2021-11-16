Таможенная подкомиссия одобрила рост экспортной пошлины на лом до 100 евро

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию во вторник одобрила повышение экспортной пошлины на лом до 5%, но не менее 100 евро за тонну сроком на 180 дней.

Решение о повышении вывозной таможенной пошлины на металлолом до 100 евро за тонну принято и согласованно рабочей группой Госдумы вместе с профильными министерствами, сказал в ходе пленарного заседания парламента во вторник глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Вопрос о повышении экспортной пошлины в начале заседания поднял спикер парламента Вячеслав Володин, попросив главу комитета отчитаться о ситуации.

"В соответствии с вашим поручением мы вчера проработали все вопросы с Минфином, с Минпромторгом, с Минэком, решение об увеличении таможенной пошлины до 100 евро принято сегодня", - сказал Макаров в ходе пленарного заседания Госдумы.

"Это решение позволит существенно снизить экспорт металлолома. Потому что сегодня пошлина в объеме 70 евро не является стимулирующей, чтобы оставлять металлолом для переработки внутри страны. Даже этот шаг пользу точно принесет, хотя промышленники предлагают поднять вывозную таможенную пошлину до 120 евро, но мы будем изучать эти вопросы, возможно, и выступим с таким предложением", - добавил Володин.

Ранее Минпромторг РФ заявлял, что рассматривает вариант увеличения пошлины на экспорт лома до 100 евро и более за тонну сроком на 180 дней.

"Поскольку данная мера уже показала свою эффективность, а также с учетом того, что сегодня на внешнем рынке вновь наблюдается очередной рост цен на лом, считаем целесообразным реализовать следующий этап и повысить пошлину до 100 евро за тонну (с 70 евро/тонна на данный момент - ИФ)", - говорил "Интерфаксу" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на прошлой неделе.

Cмешанная экспортная пошлина на лом черных металлов с конца июля была повышена до 5%, но не менее 70 евро за тонну сроком на 180 суток с 45 евро/тонна. При этом Минпромторг РФ предлагал повысить экспортную пошлину до уровня 5%, но не менее 90 евро.