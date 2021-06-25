Мишустин повысил экспортную пошлину на лом с 45 до 70 евро/т

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 июня подписал постановление о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на лом черных металлов и введении на 180 суток смешанной экспортной пошлины в размере 5%, но не менее 70 евро за тонну.

Постановление вступает в силу по истечении 30 дней с момента его публикации, говорится в опубликованном в пятницу на официальном портале правовой информации сообщении.

Сейчас ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов установлены в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну. Ставка была повышена с 31 января этого года также на 180 дней (с 5%, но не менее 5 евро/тонна).

Как сообщалось, Минпромторг РФ предлагал повысить экспортную пошлину на лом черных металлов до уровня 5%, но не менее чем 90 евро за тонну с текущих не менее чем 45 евро, сроком на 180 дней.

По данным Минпромторга, в РФ на основе лома производится 65-70% строительного сортамента. Предыдущее повышение пошлины дало свой эффект - экспорт лома снизился. Вместе с тем, мировые цены на лом продолжают расти, спрос на это сырье остается высоким на глобальном рынке, в частности, в Китае, который недавно отменил импортную пошлину на лом.

На фоне высоких экспортных цен зафиксирован трехкратный рост вывоза лома черных металлов с территории РФ в Турцию в апреле по сравнению с мартом текущего года - с 24,8 тыс. до 75,4 тыс. тонн, сообщал ранее Минпромторг. Разница между экспортной ценой и ценой российского рынка (27,5 тыс. рублей) составляла весной почти 7 тыс. рублей.

В конце мая министр экономического развития России Максим Решетников поручил профильным ведомствам - членам подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле проработать обоснованность размера увеличения экспортной пошлины на лом и отходы черных металлов (до предложенных Минпромторгом 90 евро/тонна), чтобы принять сбалансированное решение и не нанести ущерба российским переработчикам. Министр поручил дополнительно проработать вопрос, сделать необходимые расчеты и проанализировать последствия от увеличения пошлины для рентабельности и инвестиционной привлекательности российских предприятий.