В мэрии Москвы исключили расширение городской программы реновации

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Включение новых домов в столичную программу реновации жилого фонда невозможно, заявил журналистам глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Когда реновация зарекомендовала себя и показала свою эффективность, у жителей домов, изначально не вошедших в программу, появилось желание войти в эти списки. Но это невозможно, закон уже принят и изменить параметры программы нельзя, - сказал он. - Программа и так сложная, охватывает огромную часть москвичей и требует колоссальных усилий. Я не вижу возможности для ее расширения".

При этом, по его словам, вывести дом из программы можно, включить - нет.

"Войти нельзя, а выйти - можно", - сказал Левкин.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее были включены 5 175 домов - около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 млн кв.м, в которых проживает около 1 млн жителей.

В июле заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявлял, что по программе реновации проектируется и строится 406 домов общей жилой площадью почти 7,5 млн кв.м.

"В столице продолжается активная реализация программы реновации жилья. К настоящему времени уже построены и введены в эксплуатацию 202 дома общей жилой площадью свыше 2,6 млн кв.м, из них 185 - переданы под заселение", - говорил он.