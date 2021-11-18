Байден поручил FTC изучить роль нефтегазовых компаний в росте цен на бензин

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поручил Федеральной торговой комиссии (FTC) провести расследование в отношении того, участвуют ли нефтегазовые компании в незаконных действиях, направленных на поддержание высоких цен на бензин, пишет The Wall Street Journal.

Между тем сторонние аналитики скептически относятся к тому, что FTC найдет достаточно доказательств для подтверждения обвинений Байдена, и заявили, что у президента мало вариантов для быстрого снижения цен на бензин.

В письме председателю FTC Лине Хан президент утверждает, что "появляется все больше свидетельств антипотребительского поведения нефтегазовых компаний". Байден заявил, что бензин подорожал примерно на 3% за месяц, хотя цены на неэтилированный бензин упали более чем на 5%.

"Этот необъяснимо большой разрыв между ценой на неэтилированный бензин и стоимостью на бензоколонке намного выше среднего уровня до пандемии, - говорится в письме Байдена. - Между тем крупнейшие нефтегазовые компании Америки получают значительную прибыль за счет более высоких цен на энергоносители".

Президент попросил Хан "задействовать все инструменты комиссии, если вы обнаружите какие-либо правонарушения".

"FTC обеспокоена этим вопросом, и мы изучаем его", - заявила пресс-секретарь комиссии Линдси Крызак.

Главный экономист BP Plc в США Майкл Коэн сказал, что цены отражают "баланс между спросом и предложением нефти". Представитель Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell Plc не ответили или отказались от просьб журналистов прокомментировать письмо президента.