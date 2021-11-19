X5 Group объявила о запуске финансовых сервисов "X5 Банк"
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания РФ, запускает финансовые сервисы под брендом "X5 Банк", сообщает компания.
"На первом этапе это будут цифровые карты, объединяющие функционал карты лояльности торговых сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток", и банковские услуги - оплаты, перевода денег, получение рублевого возврата за покупки и другие", - говорится в пресс-релизе.
Проект "X5 Банк" будет реализовываться самостоятельной компанией, в состав учредителей которой входят X5 Group и Альфа-банк.
Как сообщалось, в середине ноября X5 Retail Group и Альфа-банк создали дочернюю организацию ООО "Х5 Финансовые Решения" для реализации финансового сервиса "Х5 Банк". Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по 49,99% "дочки" принадлежат ритейлеру и кредитной организации, еще 0,02% - "Альфа Инвестиции".
Согласно пресс-релизу, цифровая "X5 Карта" уже доступна пользователям мобильного приложения торговой сети "Перекрёсток" в 101 городе. В течение месяца возможность оформить появится у покупателей "Пятёрочки" в 13 городах.
Пополнить счет "X5 Карты" можно в приложениях сетей и через мобильное приложение Альфа-банка без комиссий, а также через банкоматы любого банка РФ и систему быстрых платежей (СБП). Пользователи "X5 Карты" смогут получать возврат за совершение покупок до 2% от суммы потраченных средств, а также процент на остаток до 8% годовых.
"Стратегия X5 предусматривает присутствие на каждом этапе "клиентского пути", поэтому мы запустили "X5 Банк" и первым выпустили один из самых востребованных банковских продуктов - дебетовую карту, объединяющую и баллы лояльности, и банковский функционал. Такой бизнес позволит нам быть еще ближе к покупателям и предлагать новые возможности, удобные для клиента", - заявил главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман, процитированный в пресс-релизе.
Выпуск и обслуживание "Х5 Карты" бесплатны. По мере развития продуктовой линейки "Х5 Банк" будет предлагать другие платежные сервисы под своим брендом, сообщила компания.
О планах запустить платежный сервис руководство ритейлера объявило в ходе Дня инвестора в октябре 2020 года.
Летом 2021 года Х5 запустила собственную медиаплатформу food.ru (объединяет сайт, мобильное приложение и сеть пабликов в соцсетях). Для развития платформы Х5 приобрела пул групп в соцсетях, на блог-платформах, каналов в мессенджерах, работавших под брендом Bon Appetit.
Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Общая выручка компании по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 10,1%, до 1,594 трлн рублей. В частности, офлайн-продажи увеличились на 8,8%, до 1,562 трлн рублей. 47,86% акций ритейлера принадлежат CTF Holdings S.A. - структуре "Альфа-групп".
Основными акционерами Альфа-банка являются через ABH Holdings Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Андрей Косогов, Mark Foundation for Cancer Research и UniCredit S.p.A.
Альфа-банк по итогам третьего квартала 2021 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".