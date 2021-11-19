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Bloomberg сообщил об увеличении экспорта российской солярки в США

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Четыре танкера с российским дизельным топливом движутся к восточному побережью США и должны прибыть в Нью-Йорк и Нью-Хейвен на следующей неделе, сообщает Bloomberg.

В этих танкерах в общей сложности 2 млн баррелей дизельного топлива - это максимум с 2018 года, свидетельствуют данные Vortexa Ltd., отслеживающей мировые торговые потоки энергоносителей.

"Россия лучше позиционирована для поставок дизельного топлива, чем нефтеперерабатывающие предприятия Европы, благодаря своему доступу к дешевому природному газу, - отмечает управляющий директор Voxtera Клэй Сигл. - Мы довольно редко видим столь крупные объемы, направляющиеся на восточное побережье США".

Стоимость дизельного топлива на восточном побережье США подскочила до максимума с 2014 года, запасы дистиллятов в регионе снизились на треть по сравнению с уровнем начала текущего года.

При этом спрос на дизельное топливо в Штатах остается высоким и, по прогнозам экспертов, может достичь максимума с 2018 года в следующем году. Такой прогноз обусловлен, в частности, высокой загруженностью использующего дизельное топливо грузового транспорта.

США Нью-Йорк Нью-Хейвен Voxtera

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