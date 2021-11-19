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Нефть Brent упала в цене ниже $80 за баррель

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок вернулись к снижению в ходе дневных торгов в пятницу после непродолжительного периода подъема утром.

Рынок реагирует на сигналы о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов.

Китай в этом году уже открывал свои стратегические резервы, чтобы снизить цены на нефть в стране. В четверг представитель Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA) сообщила агентству Bloomberg, что в данный момент ведомство работает над тем, чтобы вновь начать продажи из резервов. В скором времени NFSRA опубликует информацию относительно объемов и сроков продаж нефти, отметила она.

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Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:06 в пятницу составляет $79,70 за баррель, что на $1,54 (1,9%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $77,02 за баррель, что на $1,39 (1,77%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

Некоторые аналитики полагают, что высвобождение нефти из резервов ведущих стран будет иметь лишь временный эффект на рынок.

"Состояние рынка, когда предложение не удовлетворяет спрос, фундаментально. Маловероятно, что любое сокращение резервов основательно изменит глобальный баланс. Поэтому мы ожидаем, что снижение цен будет ограничено как во времени, так и в размере", - написали аналитики сырьевых рынков Fitch Solutions.

В то же время аналитик S&P Global Platts Канг Ву, давший комментарий CNBC, полагает, что цены на нефть достигли своих пиков. Он ожидает, что спрос и предложение стабилизируются в первом квартале 2022 года, а нефтяные котировки в этот период будут находиться в диапазоне $75-80 за баррель.

нефть

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