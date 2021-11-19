Нефть Brent подорожала до $81,79 за баррель

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в пятницу после падения до минимальных уровней за шесть недель на сигналах о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических резервов.

Снижение цен на нефть вновь привлекло покупателей, посчитавших откат рынка удачной возможностью для входа в него, пишет Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $81,79 за баррель, что на $0,55 (0,68%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,96 (1,2%) - до $81,24 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,5 за баррель, что на $0,49 (0,62%) выше итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в четверг стоимость этих контрактов увеличилась на $0,65 (0,8%) и составила $79,01 за баррель. Срок действия декабрьских контрактов истекает в пятницу.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, рассматривающий продажу нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), призвал Пекин к скоординированным действиям.

Китай в этом году уже открывал свои стратегические резервы, чтобы снизить цены на нефть в стране. В четверг представитель Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам (NFSRA) сообщила агентству Bloomberg, что в данный момент ведомство работает над тем, чтобы вновь начать продажи из резервов. В скором времени NFSRA опубликует информацию относительно объемов и сроков продаж нефти, отметила она.

Тем временем, Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Байден также призвал Индию и Японию рассмотреть возможность продажи сырья из резервов, чтобы ослабить давление на рынок.

"Вполне вероятно, что США начнут продавать нефть из стратегического резерва в ближайшее время", - отмечает аналитик по сырьевому сектору UBS Group AG Джованни Стауново. "Вопрос сейчас лишь в том, когда это случится, и какой объем нефти будет продан", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.