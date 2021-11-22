Доллар поднялся выше 74 руб. впервые с 27 августа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно подрастают на Московской бирже в понедельник днем, курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 27 августа, евро торгуется по направлению к 84 руб./EUR1.

Курс доллара США составил 74,0125 руб./$1 в 11:52 по московскому времени, что на 56,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,4125 руб./EUR1, подорожав на 39,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 49,1 копейки - до 78,2425 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро днем в понедельник с учетом рисков обострения геополитической обстановки вокруг России и санкционной темы. Участники рынка продолжают следить за развитием миграционного кризиса у белорусско-польской границы и нахождением российских войск вблизи российско-украинской границы.