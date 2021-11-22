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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Евро превысил отметку в 84 рубля впервые с 6 октября

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Евро и доллар растут на Московской бирже в понедельник днем. При этом курс евро поднялся выше 84 руб./EUR1 впервые с 6 октября, доллар торгуется выше 74 руб./$1 впервые с 27 августа.

Курс евро в 15:17 по Москве составил 84,005 руб./EUR1, поднявшись на 99 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 74,5 руб./$1 - плюс 1,055 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,03 рубля - до 78,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает дешеветь к доллару и евро днем в понедельник с учетом рисков обострения геополитической обстановки вокруг России и санкционной темы. Участники рынка продолжают следить за развитием миграционного кризиса у белорусско-польской границы и нахождением российских войск вблизи российско-украинской границы.

МосБиржа

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