Цены на дизтопливо на АЗС в России резко пошли вверх

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Розничные цены на зимнее дизтопливо начали активно расти по всей России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

На последней неделе, за которую приводится статистика (11-18 ноября), цены на зимнее дизтопливо росли во всех федеральных округах страны.

Наибольший рост цен на дизтопливо зафиксирован в Ивановской области (+2 рубля за литр), Калужской области (+1,02 руб.), в Москве и Московской области (+1,22 руб. и 1,17 руб. за литр соответственно), Смоленской области (+1,07 руб.), Самарской области (+1,19 руб.), Удмуртии (+1,57 руб.), Ульяновской области (+1,33 руб.), Чувашии (+1,03 руб.).

В то же время в Алтайском крае стоимость дизтоплива снизилась за неделю на 64 копейки.

Самый большой рост цен на бензин наблюдался в Забайкалье и на Сахалине: за семь дней бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал в этих регионах на 40 копеек.

В республике Тыва, где стоимость топлива отличается крайней нестабильностью, бензин подорожал на 38-63 коп./л.

В целом на прошлой неделе средняя цена Аи-92 увеличилась в России на 20 копеек - до 46,71 руб. за литр, Аи-95 - на 22 коп., до 50,2 руб. за литр. Средняя по стране цена на зимнее дизтопливо за неделю выросла на 32 коп. и составила 52,02 руб.

Как сообщалось, после того как в стране наступили холода и автотранспорт перешел на зимнее ДТ, его стоимость сильно выросла в опте. Постепенно рост цены на зимнее дизтопливо транслируется и в розницу. Участники рынка отмечают нехватку этого продукта, ведомства предпринимают меры по урегулированию ситуации.