Xiaomi в III квартале сократила чистую прибыль на 84% из-за инвестиционных потерь

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. в третьем квартале уменьшил чистую прибыль на 84% - до 788,6 млн юаней ($123,5 млн) по сравнению с 4,86 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.

Xiaomi сообщила, что компании, в которые она инвестировала ранее, зафиксировали по итогам квартала совокупный убыток в размере 3,5 млрд юаней, что сказалось на чистой прибыли производителя электроники.

Между тем Xiaomi увеличила выручку на 8,2%, до 78,06 млрд юаней.

Доход от продажи смартфонов по итогам квартала составил 47,8 млрд юаней. Мировые поставки смартфонов Xiaomi зафиксированы на уровне 43,9 млн единиц.

По данным Canalys, компания в целом по миру занимает третье место в поставках смартфонов с долей на рынке в 13,5%.

Выручка компании в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники в минувшем квартале выросла на 15,5% - до 20,9 млрд юаней. Доходы от интернет-услуг увеличились на 27,1%, достигнув рекордных 7,3 млрд юаней.

Компания также сообщила об увеличении количества магазинов в мире. Так, в Китае работает уже более 10 тыс. магазинов Xiaomi.

В отчетности также отмечается прогресс компании в развитии бизнеса по производству электрокаров. В подразделении уже трудится 500 человек, а запуск первого электромобиля Xiaomi в массовое производство ожидается в первой половине 2024 года.

Акции Xiaomi на торгах в Гонконге во вторник подешевели на 1%. С начала года капитализация компании сократилась на 36,7%.

Xiaomi была основана в 2010 году. Она производит смартфоны под брендами Xiaomi и Redmi, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.