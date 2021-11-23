Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Xiaomi в III квартале сократила чистую прибыль на 84% из-за инвестиционных потерь

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. в третьем квартале уменьшил чистую прибыль на 84% - до 788,6 млн юаней ($123,5 млн) по сравнению с 4,86 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе компании.

Xiaomi сообщила, что компании, в которые она инвестировала ранее, зафиксировали по итогам квартала совокупный убыток в размере 3,5 млрд юаней, что сказалось на чистой прибыли производителя электроники.

Между тем Xiaomi увеличила выручку на 8,2%, до 78,06 млрд юаней.

Доход от продажи смартфонов по итогам квартала составил 47,8 млрд юаней. Мировые поставки смартфонов Xiaomi зафиксированы на уровне 43,9 млн единиц.

По данным Canalys, компания в целом по миру занимает третье место в поставках смартфонов с долей на рынке в 13,5%.

Выручка компании в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники в минувшем квартале выросла на 15,5% - до 20,9 млрд юаней. Доходы от интернет-услуг увеличились на 27,1%, достигнув рекордных 7,3 млрд юаней.

Компания также сообщила об увеличении количества магазинов в мире. Так, в Китае работает уже более 10 тыс. магазинов Xiaomi.

В отчетности также отмечается прогресс компании в развитии бизнеса по производству электрокаров. В подразделении уже трудится 500 человек, а запуск первого электромобиля Xiaomi в массовое производство ожидается в первой половине 2024 года.

Акции Xiaomi на торгах в Гонконге во вторник подешевели на 1%. С начала года капитализация компании сократилась на 36,7%.

Xiaomi была основана в 2010 году. Она производит смартфоны под брендами Xiaomi и Redmi, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.

Xiaomi

Новости

Цена бензина на бирже снижается почти два месяца подряд

Цена газа в Европе снова поднялась выше $1000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе снова поднялась выше $1000 за тысячу кубометров

Индекс Мосбиржи упал ниже 3800 пунктов – минимума с начала августа

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Рубль умеренно снизился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

США потребуют от ОПЕК увеличения добычи при любом решении по стратегическому запасу нефти

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

"Молдовагаз" пообещал не допустить прекращения "Газпромом" поставок

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

Тринадцать иностранных компаний должны будут к 1 января открыть свои офисы в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });