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Китай, Индия, Южная Корея и Британия вместе с США используют стратегические запасы нефти

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - США приняли решение использовать стратегические запасы нефти в координации с другими важнейшими энергопотребляющими странами - Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией, сообщили во вторник в Белом доме.

"Президент работал со странами по всему миру, чтобы решить проблему снабжения, пока мир выходит из пандемии", - говорится в заявлении Белого дома.

"Благодаря лидерству президента Байдена и наших дипломатических усилий, решение использовать нефть было принято параллельно с другими основными энергопотребляющими странами, в том числе Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией", - подчеркивается в документе.

В Белом доме отметили, что решение задействовать стратегические нефтяные запасы Байден принял спустя недели консультаций с руководителями стран по всему миру. Также в Вашингтоне заявили, что уже видят результаты работы по проблеме нефтяных цен.

"За последние несколько недель, по мере появления сообщений об этой деятельности, цены на нефть снизились практически на 10%", - напомнили в администрации США.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что готовящееся использование США и другими странами своих нефтяных запасов является "беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".

Ранее Байден распорядился, чтобы министерство энергетики задействовало 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса.

Китай Индия Южная Корея Великобритания

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