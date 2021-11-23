Brent неожиданно подорожала после решения Байдена продать нефть из резерва

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Цена нефти сорта Brent неожиданно начала расти после решения президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:52 по московскому времени подорожали на $0,14 (на 0,18%) - до $79,84 за баррель.

Байден во вторник издал это распоряжение министерству энергетики США с целью понизить цены для американцев и обеспечить поставки нефти в мире, говорится в сообщении Белого дома. При этом решение о задействовании стратегического резерва страны было принято в координации с другими важнейшими энергопотребляющими странами - Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией.

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Индия на текущей неделе может продать около 5 млн баррелей из запасов своих НПЗ. СМИ также сообщали, что обсуждения аналогичной меры идут в Китае и Японии.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) по-прежнему снижаются, но уже более медленными темпами. К 15:53 по Москве они подешевели на $0,3 (на 0,39%) - до $76,45 за баррель. Днем до объявления решения Байдена котировки снижались более чем на 1%.