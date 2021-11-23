Рынок акций РФ во вторник отыграл большую часть потерь начала недели

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник отыграл большую часть потерь начала недели благодаря ослаблению геополитических рисков, а также улучшению внешней сырьевой конъюнктуры (Brent подскочила выше $81 за баррель) на новостях об умеренных объемах продаж Штатами нефти из госрезервов, индекс МосБиржи превысил 3960 пунктов во главе с бумагами "Русала".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3960,33 пункта (+2,3%, в начале торгов индекс падал ниже 3780 пунктов), индекс РТС - 1662,38 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6%.

Доллар подорожал до 75,05 рубля (+0,23 рубля).

Подорожали акции UC Rusal (+6%), расписки TCS Group (+5,4%), бумаги "АЛРОСА" (+4,1%), Сбербанка (+4,1% и +3,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (+4,1%), "Газпрома" (+4%), "Газпром нефти" (+3,7%), "Норникеля" (+3%), "Роснефти" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "Московской Биржи" (+1,7%), "Яндекса" (+1,7%), "Татнефти" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Северстали" (+0,5%), ВТБ (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить 1523,17 рубля на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев, сообщила накануне компания. Общий размер выплат ГМК составит 232,84 млрд рублей (около $3,2 млрд), дивиденды получат акционеры по данным на 14 января 2022 года.

Подешевели расписки OZON (-2,6%), акции Polymetal (-2,1%), "РусГидро" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,7% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,1%), "МТС" (-0,5%), "ММК" (-0,1%).

"Полюс" в III квартале сократил EBITDA на 11% г/г, до $986 млн, что оказалось чуть лучше прогнозов.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями компании "Сбер управление активами" Евгений Линчик, рынок акций РФ отыграл часть потерь после резкого обвала в понедельник и утром во вторник, причем при возросшей волатильности.

"Полюс" представил умерено позитивный отчет за третий квартал. Добыча на россыпных месторождениях способствовала росту выручки. Однако низкая рентабельность добычи сказалась на марже скорректированной EBITDA: минус 2 п.п. относительно предыдущего квартала. Коррекция котировок золота также оказала давление на прибыль компании.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, российский рынок обнаружил поддержку ниже 3800 пунктов по индексу МосБиржи.

Основные причины падения рынка кроются в плоскости восприятия инвесторами проблем геополитики. Однако постоянные разговоры на темы "агрессивных" действий РФ в каком-либо направлении подтверждений не получают, поэтому распродажи активов могут быть неоправданными. В моменте индекс МосБиржи падал до отметки 3776,61 пункта, после чего началось столь же стремительное восстановление, и российские индексы вышли в ощутимый "плюс" - индекс МосБиржи поднялся к 3970 пунктам. Фактически индекс МосБиржи совершил коррекцию почти на 10,5% от своих максимальных значений, что сняло какую-либо перекупленность и открыло путь к восстановлению.

Европейские индексы снизились на росте опасений, что карантинные меры против COVID-19 будут лишь расширяться. Доходность по казначейским обязательствам США продолжила рост (до 1,65% годовых), что оказало давление на индексы акций в США.

Выбор Джерома Пауэлла на второй срок главой ФРС дает рынкам сигнал о том, что администрация США склонна к более жесткому подходу по вопросу инфляции. В свете того, что многие представители ФРС начали говорить о более скором сокращении покупки облигаций, то для рынков это означает ухудшение ситуации с ликвидностью, полагает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, в начале торгов во вторник российские индексы обновили четырехмесячные минимумы, после чего рынок развернулся вверх на фоне восстановления нефти.

Внешние площадки просели из-за опасений, что выдвижение президентом США на второй срок главы ФРС Пауэлла приведет к агрессивному ужесточению монетарной политики, как это происходило в 2018 году в период начала его первого срока.

Нефть скорректировалась на фоне превысивших ожидания данных по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг ЕС и его ключевых представителей. Новый импульс роста нефти был вызван объявлением президентом США о продаже 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) с целью снижения рыночных цен. Вероятно, инвесторы опасались более обширных и скоординированных мер со стороны крупнейших импортеров нефти. Дополнительную поддержку рублевым активам оказали признаки некоторого ослабления геополитической напряженности.

В итоге рынок акций выполнил ближайшие цели коррекции: индекс МосБиржи отскочил к 3960 пунктам, индекс РТС - в район отметки 1667 пунктов.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, на фоне снижения нервозности вокруг геополитических рисков индекс МосБиржи вернулся выше отметки 3900 пунктов благодаря активному восстановлению "фишек" российского рынка во главе с "Газпромом" и Сбербанком, (по ним объемы торгов превзошли среднемесячные значения более чем в два раза). Тем не менее, страновой риск России (по CDS), а также доходность ОФЗ, остающаяся на высоких значениях, свидетельствуют о том, что зарубежные инвесторы пока осторожны в отношении отечественного фондового рынка.

В среду российский рынок продолжит попытки восстановления. Однако возможность очередного снижения цен на нефтяном рынке сохраняется, что будет сдерживать рост индекса МосБиржи после преодоления уровня 4000 пунктов. Однако технически на рынке сформировался сильный "бычий" сигнал, что окажет поддержку дальнейшему восстановлению, считает аналитик.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), в Европе также нет единого вектора (индекс FTSE подрос на 0,3%, CAC 40 и DAX снизились на 0,5-1%), проседают США (индексы теряют 0,2-1%).

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Пауэлла на второй срок на этом посту, сообщил Белый дом в понедельник. При этом член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя. Четырехлетний срок службы Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает в феврале 2022 года.

Участники рынка, похоже, с облегчением встретили новость о повторном выдвижении Пауэлла, пишет MarketWatch. Инвесторы внимательно следят за риторикой и действиями ФРС, ожидая узнать, решится ли американский ЦБ ускорить планы по ужесточению денежно-кредитной политики на фоне ускорения инфляции.

Текущая неделя будет сокращенной: в четверг биржи США будут закрыты в связи с выходным по случаю Дня благодарения.

На нефтяном рынке во вторник вечером развернулись вверх на фоне решения президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны - вероятно, рынок посчитал, что суммарно высвобождаемых объемов будет недостаточно для компенсации растущего спроса, с учетом того, что остальные экспортеры пока не спешат продавать свои резервы.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $81,35 за баррель (+2,1% и +1% накануне), январская цена WTI - $77,96 за баррель (+1,6% и +1,1% в понедельник).

Байден во вторник издал распоряжение министерству энергетики США с целью понизить цены для американцев и обеспечить поставки нефти в мире, говорится в сообщении Белого дома.

При этом решение о задействовании стратегического резерва страны было принято в координации с другими важнейшими энергопотребляющими странами - Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией.

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Индия на текущей неделе может продать около 5 млн баррелей из запасов своих НПЗ. СМИ также сообщали, что обсуждения аналогичной меры идут в Китае и Японии.

Генеральный секретарь Международного энергетического форума (IEF) Джозеф МакМонигл в понедельник заявил, что страны ОПЕК+ будут придерживаться своих текущих планов по наращиванию добычи нефти, но не исключено, что эти планы поменяются в случае непредвиденных факторов, таких как высвобождение стратегических резервов или новых карантинов из-за пандемии.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Ижстали" (+39,9% и +9,9% "префы"), ПАО "Южный Кузбасс" (+27,3%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+21,7%), "Распадской" (+13,8%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+7%), ПАО "Куйбышевазот" (+6,9%), ПАО "Белуга групп" (+6,6%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (+5,5%) в июле-сентябре составила 822,9 млн руб., что в 2,2 раза меньше показателя аналогичного периода 2020 года, следует из отчетности компании. При этом за январь-сентябрь прибыль увеличилась с 3,4 млрд до 4,5 млрд руб.

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-4,6%), ПАО "Русская аквакультура" (-4,3%), "Росгосстраха" (-2,9%), "Детского мира" (-2,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-2,8%), "ОГК-2" (-2,8%), ГДР Fix Price (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 203,66 млрд рублей (из них 46,35 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 43,02 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,7 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").