Расписки TCS Group выросли более чем на 5% после публикации финотчета за III кв.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки (ГДР) TCS Group выросли в начале торгов на Московской бирже в среду на 5,3% (до 7355,8 рубля за штуку) после публикации финансового отчета по МСФО за III квартал 2021 года.

TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в третьем квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 31% - до 16,5 млрд рублей с 12,6 млрд рублей за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении группы. Чистая прибыль группы за 9 месяцев текущего года выросла на 47% - до 46,8 млрд рублей с 31,9 млрд рублей годом ранее.

Эти показатели превзошли консенсус прогноз, предполагавший рост чистой прибыли в III квартале 2021 года на 23,8% - до 15,6 млрд рублей, за 9 месяцев - на 43,9% - до 45,9 млрд рублей.