TCS Group увеличила чистую прибыль по МСФО на 31%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") в третьем квартале 2021 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 31% - до 16,5 млрд рублей с 12,6 млрд рублей за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении группы.

Чистая прибыль группы за девять месяцев текущего года выросла на 47% - до 46,8 млрд рублей с 31,9 млрд рублей годом ранее.

Эти прогнозы превзошли консенсус прогноз, предполагавший рост чистой прибыли в III квартале 2021 года на 23,8% - до 15,6 млрд рублей, за девять месяцев - на 43,9% - до 45,9 млрд рублей.

Стоимость риска в III квартале 2021 года снизилась до 4,2% с 6,5% в III квартале 2020 года.

Чистый процентный доход в III квартале 2021 года вырос на 38% - до 34,9 млрд рублей по сравнению с 25,2 млрд рублей за аналогичный период 2020 года (группа пересмотрела этот показатель, ранее он составлял 24,4 млрд рублей).

Чистая процентная маржа в III квартале 2021 года сократилась на 1,2 процентного пункта (п.п.) - до 15,5%, за январь-сентябрь текущего года - на 2,8 п.п. - до 15,8%. Скорректированная на риск чистая процентная маржа в III квартале текущего года составила 13,1% против 14,2% во II квартале 2021 года и 12,6% в III квартале 2020 года.

Рентабельность капитала в III квартале 2021 года снизилась на 2,4 п.п. - до 42,6%, за 9 месяцев текущего года выросла на 3 п.п. - до 43,8%.

Операционные расходы в III квартале 2021 года увеличились на 79% и составили 25,4 млрд рублей (в III квартале 2020 года - 14,2 млрд руб.), что обусловлено продолжением инвестиций в маркетинг и рекламу новых быстрорастущих направлений деятельности, а также в наем ИТ-сотрудников.

Общая выручка группы в III квартале текущего года выросла на 48% - до 71,7 млрд рублей. Доля деятельности, не связанной с кредитованием, по итогам отчетного периода составила 45% от выручки и 21% от прибыли группы до налогообложения (она составила за квартал 20,7 млрд рублей).

Процентные расходы в III квартале 2021 года выросли на 37% и составили 7,3 млрд рублей. Стоимость фондирования за отчетный квартал снизилась до 3,6% с 3,9% за III квартал 2020 года.

Активы группы на 30 сентября 2021 года достигли 1,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 28%.

Кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев текущего года вырос на 41% - до 631 млрд рублей, после вычета резервов - на 47% - до 556 млрд рублей.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы за январь-сентябрь текущего года снизилась до 8,6% с 10,3%. Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов на 30 сентября 2021 года составило 1,38.

Объем средств на счетах клиентов группы за 9 месяцев 2021 года вырос на 24% - до 777 млрд рублей.

Объем собственных средств группы на 30 сентября 2021 года достиг 163 млрд рублей, увеличившись с начала года на 28%.

TCS Group подтвердила прогнозы по основным показателям на 2021 год: чистая прибыль ожидается не менее 60 млрд рублей, прирост чистого кредитного портфеля - свыше 50%, следует из сообщения группы.

Группа немного уточнила прогноз по стоимости фондирования до менее 5% с около 5% ранее.

Прогноз по стоимости фондирования остался без изменений - 3-4%. Выручка, не связанная с кредитованием, в 2021 году, как и ожидалось ранее, составит свыше 40% от общей выручки группы.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".