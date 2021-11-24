АТОР не исключил коллапса в туротрасли из-за обязательств по ковидным турам

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Угрозы банкротства 60% туроператоров сейчас нет, но обрушение рынка возможно из-за истечения срока действия постановления, предоставившего им возможность отсрочить обязательства перед клиентами, которые не смогли выехать на отдых из-за пандемии, сообщила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Я бы хотела успокоить наших путешественников. Наши аналитики не подтверждают появившиеся в СМИ прогнозы, что 60% туроператоров находятся на грани банкротства, но мы не можем не признать, что в ноябре-декабре рынок находится на тонкой грани обрушивания в пропасть. И связано это не с финансовым состоянием, не с устойчивостью компаний, а с выполнением обязательств по ковидным турам", - рассказала она.

Ломидзе напомнила, что в 2020 году было принято специальное постановление правительства об отсрочке обязательств перед теми туристами, которые приобрели туры до 31 марта 2020 года и не смогли выехать из-за пандемии. Туроператорам была предоставлена беспрецедентная возможность выполнять эти обязательства до 31 декабря 2021 года.

"По нашей оценке, на 70% туроператоры свои обязательства выполнили. По данным Ростуризма, совокупный объем обязательств составлял 24 млрд рублей, сейчас они сократились до 7 млрд рублей. По нашим подсчетам, цифра несколько выше - 10 млрд рублей. Соответственно, примерно 200 тыс. человек сейчас могут остаться без денег и без равнозначного продукта, то есть того тура, который люди купили в 2020 году и до сих пор не смогли им воспользоваться", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, благодаря постановлению и конструктивным решениям правительства за эти полтора года удалось сохранить тонкий баланс. "У нас не было уходов с рынка, не было толп недовольных туристов и заваленных исками судов. Люди имели возможность получить либо деньги, либо поехать отдыхать в открытые страны. Но количество открытых стран несравнимо с 2019 годом, оно мизерное. Поэтому сложилась ситуация, что это постановление надо как-то продлевать", - добавила исполнительный директор АТОР.

Она сообщила, что работа над этим в Ростуризме идет, но пока решения нет. "И мы понимаем, что если это постановление не будет продлено, то этот баланс рухнет. Открытыми сейчас считаются 50 стран, которые с теми или иными ограничениями принимают туристов. Из них с туристическими целями - примерно 20-25 стран, то есть половина. Это 15-20% от того ассортимента, который предлагался тогда", - сказала исполнительный директор АТОР.

"За полтора года более 70% обязательств перед туристами было выполнено, деньгами или турами. Осталось около 28-30%, и сейчас критически важно, чтобы эти 30% не похоронили весь рынок. У туроператоров нет средств, чтобы возмещать их всем туристам, которые не поехали в купленные туры. Не то, чтобы они их придерживают, их просто физически нет. И нет стран, куда можно было бы этих туристов отправить", - пояснила Ломидзе.

Она подчеркнула, что если не будет продлено постановление, туроператоры не закроются, но и выполнить обязательства физически не смогут. "Туристы имеют полное право обращаться в суды, те будут блокировать жалкие крохи на счетах в банках, и рынок просто остановится. Я немножечко драматизирую, это коснется не всех, будут исключения. Но когда мы говорим о возможном коллапсе, люди могут просто выйти на улицу. 200 тыс. человек - это большое количество. Поэтому нам представляется крайне важно, чтобы тот баланс, который стал возможен благодаря решениям правительства, не рухнул из-за нескольких месяцев одного года, которые нужны, чтобы удовлетворить эти обязательства", - отметила Ломидзе.

По ее словам, АТОР готовит очередные письма в правительство и Ростуризм с просьбой продлить действие постановления.

"Мы очень надеемся на конструктивные решения. Сразу после пресс-конференции мы направим письма Михаилу Мишустину и в Ростуризм. Это будет уже девятое письмо, которое мы направляем по этой теме в адрес правительства и Ростуризма. На этот раз мы подготовили варианты решений, прописанные с юридической точки зрения. Время еще есть, и я надеюсь, что нам удастся избежать коллапса", - сказала Ломидзе.