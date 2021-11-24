Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

АТОР не исключил коллапса в туротрасли из-за обязательств по ковидным турам

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Угрозы банкротства 60% туроператоров сейчас нет, но обрушение рынка возможно из-за истечения срока действия постановления, предоставившего им возможность отсрочить обязательства перед клиентами, которые не смогли выехать на отдых из-за пандемии, сообщила в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Я бы хотела успокоить наших путешественников. Наши аналитики не подтверждают появившиеся в СМИ прогнозы, что 60% туроператоров находятся на грани банкротства, но мы не можем не признать, что в ноябре-декабре рынок находится на тонкой грани обрушивания в пропасть. И связано это не с финансовым состоянием, не с устойчивостью компаний, а с выполнением обязательств по ковидным турам", - рассказала она.

Ломидзе напомнила, что в 2020 году было принято специальное постановление правительства об отсрочке обязательств перед теми туристами, которые приобрели туры до 31 марта 2020 года и не смогли выехать из-за пандемии. Туроператорам была предоставлена беспрецедентная возможность выполнять эти обязательства до 31 декабря 2021 года.

Пандемия коронавируса

"По нашей оценке, на 70% туроператоры свои обязательства выполнили. По данным Ростуризма, совокупный объем обязательств составлял 24 млрд рублей, сейчас они сократились до 7 млрд рублей. По нашим подсчетам, цифра несколько выше - 10 млрд рублей. Соответственно, примерно 200 тыс. человек сейчас могут остаться без денег и без равнозначного продукта, то есть того тура, который люди купили в 2020 году и до сих пор не смогли им воспользоваться", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, благодаря постановлению и конструктивным решениям правительства за эти полтора года удалось сохранить тонкий баланс. "У нас не было уходов с рынка, не было толп недовольных туристов и заваленных исками судов. Люди имели возможность получить либо деньги, либо поехать отдыхать в открытые страны. Но количество открытых стран несравнимо с 2019 годом, оно мизерное. Поэтому сложилась ситуация, что это постановление надо как-то продлевать", - добавила исполнительный директор АТОР.

Она сообщила, что работа над этим в Ростуризме идет, но пока решения нет. "И мы понимаем, что если это постановление не будет продлено, то этот баланс рухнет. Открытыми сейчас считаются 50 стран, которые с теми или иными ограничениями принимают туристов. Из них с туристическими целями - примерно 20-25 стран, то есть половина. Это 15-20% от того ассортимента, который предлагался тогда", - сказала исполнительный директор АТОР.

"За полтора года более 70% обязательств перед туристами было выполнено, деньгами или турами. Осталось около 28-30%, и сейчас критически важно, чтобы эти 30% не похоронили весь рынок. У туроператоров нет средств, чтобы возмещать их всем туристам, которые не поехали в купленные туры. Не то, чтобы они их придерживают, их просто физически нет. И нет стран, куда можно было бы этих туристов отправить", - пояснила Ломидзе.

Она подчеркнула, что если не будет продлено постановление, туроператоры не закроются, но и выполнить обязательства физически не смогут. "Туристы имеют полное право обращаться в суды, те будут блокировать жалкие крохи на счетах в банках, и рынок просто остановится. Я немножечко драматизирую, это коснется не всех, будут исключения. Но когда мы говорим о возможном коллапсе, люди могут просто выйти на улицу. 200 тыс. человек - это большое количество. Поэтому нам представляется крайне важно, чтобы тот баланс, который стал возможен благодаря решениям правительства, не рухнул из-за нескольких месяцев одного года, которые нужны, чтобы удовлетворить эти обязательства", - отметила Ломидзе.

По ее словам, АТОР готовит очередные письма в правительство и Ростуризм с просьбой продлить действие постановления.

"Мы очень надеемся на конструктивные решения. Сразу после пресс-конференции мы направим письма Михаилу Мишустину и в Ростуризм. Это будет уже девятое письмо, которое мы направляем по этой теме в адрес правительства и Ростуризма. На этот раз мы подготовили варианты решений, прописанные с юридической точки зрения. Время еще есть, и я надеюсь, что нам удастся избежать коллапса", - сказала Ломидзе.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

20
Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе
Майя Ломидзе АТОР Коронавирус

Новости

Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов

Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов

В Молдавии в четверг примут решение о деньгах на выплату долга "Газпрому"

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

"Газпром" подтвердил, что в среду прекратит поставки в Молдавию из-за неоплаты

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов отыграли рубежи 4000 и 1700 пунктов

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд

Илон Маск во вторник продал акции Tesla еще на $1,05 млрд

Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне

Цены на нефть перешли к слабому росту после скачка накануне

Изменения рубля к доллару и евро в начале торгов незначительные

Изменения рубля к доллару и евро в начале торгов незначительные

Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели

Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели

Появление "анти-ОПЕК+": США и другие страны откроют резервы нефти. Обобщение

Появление "анти-ОПЕК+": США и другие страны откроют резервы нефти. Обобщение

Nokia и Yadro намерены создать СП для производства базовых станций в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });