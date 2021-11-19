ЦБ назвал факторы, которые учтет при введении лимитов на потребкредиты

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ назвал факторы, которые будет учитывать при принятии решения о введении макропруденциальных лимитов (МПЛ) на потребительские кредиты: рост ссуд темпами, опережающими рост доходов населения, увеличение закредитованности граждан, а также рост доли длинных необеспеченных кредитов.

Соответствующие разъяснения ЦБ РФ подготовил в рамках внесения поправок ко второму чтению законопроекта, наделяющего ЦБ правом вводить макропруденциальные лимиты (в первом чтении законопроекта инструмент назывался "прямые количественные ограничения") для банков и микрофинансовых организаций при выдаче потребительских кредитов и займов. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять поправки ко второму чтению. Планируется, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 23 ноября.

ЦБ в частности подготовил проект нормативного акта, описывающий порядок установления лимитов и критерии, которыми регулятор будет руководствоваться при принятии решения о введении МПЛ.

Банк России на основании решения совета директоров сможет устанавливать для банков и микрофинансовых организаций максимально допустимую долю отдельных видов кредитов (займов). В частности, речь идет о необеспеченных потребительских кредитах и займах, за исключением образовательных кредитов и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и их лечение.

Дифференциация лимитов будет устанавливаться в зависимости от статуса организации - банк с универсальной лицензией, банк с базовой лицензией и микрофинансовая организация.

Лимиты будут устанавливаться с учетом одной или нескольких характеристик: показателя долговой нагрузки (ПДН), срок кредита, категории и суммы кредита (займа).

ЦБ перечислил факторы, которые он будет учитывать при введении лимитов:

- высокий рост в течение двух кварталов подряд потребительских кредитов или займов заемщикам с определенным уровнем ПДН (цифровые ориентиры в проекте указания ЦБ не прописаны - ИФ);

- рост потребительских кредитов за 12 месяцев опережает рост доходов населения за аналогичный период;

- рост за последние 12 месяцев доли потребкредитования с просрочкой более 90 дней превышает среднеарифметический размер задолженности по потребкредитам за аналогичный период;

- наблюдается увеличение доли потребкредитов со сроком возврата свыше 5 лет в течение двух кварталов подряд.

Решения совета директоров ЦБ о введении или сокращении ранее установленных лимитов будут вступать в силу не ранее одного месяца с момента опубликования. При этом решение об отмене или смягчении лимитов будет вступать в силу в срок, обозначенный в релизе ЦБ.

Если банк или МФО превысит макропруденциальный лимит, Банк России вправе уменьшить для них значение МПЛ, установить повышенные значения надбавок к коэффициентам риска или применить иные допустимые законом меры реагирования.

Банк России в разъяснениях отмечает, что будет рассматривать вопрос об установлении лимитов одновременно и по банкам, и по МФО, так как рост долговой нагрузки в этих сегментах является фактором системного риска. Значения МПЛ для банков и МФО при этом могут различаться, так как различаются их бизнес-модели, клиентские сегменты и предлагаемые продукты. Банки кредитуют по более низким ставкам на более длительные сроки и бОльшие суммы. В МФО обращаются, как правило, менее обеспеченные граждане, часто не имеющие доступа к банковскому кредитованию, и привлекают займы на меньший срок.

ЦБ при установлении лимитов для банков и МФО обещает принимать компромиссное решение и не допустить уход заемщиков к "черным" кредиторам и возможный переток заемщиков между сегментами кредитования.

Как и предполагалось, закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2022 года.

ЦБ может использовать инструмент макропруденциальных лимитов на выдачу потребительских кредитов во второй половине 2022 года, но при усилении рисков в этом сегменте, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, выступая на ежегодной конференции агентства S&P в четверг.

"Естественно, мы будем смотреть на ситуацию на рынке, на динамику роста долговой нагрузки, где будем смотреть на разные показатели – и на макроуровне, и на уровне индивидуальных заемщиков. Опять же будем смотреть распределение рискованных кредитов", - рассказала она.

"В случае, если закон будет принят (...), все равно мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они настроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Поэтому мы ожидаем использование такого инструмента, скорее, во второй половине следующего года, если это будет необходимо, если мы будем видеть усиление рисков в этом сегменте. В принципе мы и до этого приняли много мер (и с 1 июля, и 1 октября). Возможно, этих мер будет достаточно, но, повторюсь, мы будем отслеживать ситуацию", - добавила она.