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Бакальчук заявила, что Wildberries не заинтересован в фининвесторах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Wildberries, крупнейший в РФ онлайн-ритейлер, не планирует привлекать финансовых или стратегических инвесторов, сказала "Интерфаксу" основной владелец, гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

Ранее она неоднократно говорила, что ритейлер не собирается проводить IPO и становиться публичным. Статус публичной компании будет тормозить развитие, считает Бакальчук.

"Мы считаем, что наличие любого акционера компании связывает руки. Как нам кажется, в нашем случае мы будем хуже работать", - говорила она ранее.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. По итогам января-сентября 2021 года оборот площадки увеличился на 89%, до 538,9 млрд рублей.

Wildberries Татьяна Бакальчук

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