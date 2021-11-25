Бакальчук заявила, что Wildberries не заинтересован в фининвесторах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Wildberries, крупнейший в РФ онлайн-ритейлер, не планирует привлекать финансовых или стратегических инвесторов, сказала "Интерфаксу" основной владелец, гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

Ранее она неоднократно говорила, что ритейлер не собирается проводить IPO и становиться публичным. Статус публичной компании будет тормозить развитие, считает Бакальчук.

"Мы считаем, что наличие любого акционера компании связывает руки. Как нам кажется, в нашем случае мы будем хуже работать", - говорила она ранее.