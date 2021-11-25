Wildberries вложит 24 млрд рублей в строительство логокомплекса в Тульской области

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиционная комиссия правительства Тульской области на заседании в четверг одобрила заявку компании Wildberries на включение в состав резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Алексин", сообщила пресс-служба облправительства.

"Ряды резидентов ТОСЭР пополнит компания "ВБ Алексин" (Wildberries). Она планирует построить складской комплекс на 300 000 кв. м. Предполагается вложение более 24 млрд рублей инвестиций и создание 15000 рабочих мест", - говорится в сообщении.

16 сентября 2021 года было подписано соглашение о строительстве логистического комплекса Wildberriesв Алексинском районе Тульской области. Документ подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук.

Сообщалось, что объем инвестиций в проект составит более 22 млрд рублей, планируется создать около 15 тысяч рабочих мест.

Строительство начнется уже в четвертом квартале 2021 года, запуск первой очереди распределительного центра ожидается в 2022 году.

В пресс-службе тульского правительства отмечали, что распределительный центр станет одним из крупнейших логистических хабов компании Wildberries, где товары будут сортировать, хранить и отправлять покупателям.

Wildberries - крупнейший в России онлайн-ритейлер. По итогам января-сентября 2021 года оборот площадки увеличился на 89%, до 538,9 млрд рублей. Основной владелец компании - Татьяна Бакальчук.