Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

VEON получил вторичный листинг на "Мосбирже" по инициативе торговой площадки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в четверг по собственной инициативе допустила к торгам акции VEON (оператор "Вымпелком", бренд "Билайн"), говорится в сообщении организатора торгов.

Ценные бумаги включены в третий уровень листинга, торговый код – VEON-RX.

Торги бумагами стартуют в пятницу, 26 ноября, позже сообщила биржа.

VEON оставалась одной из немногих компаний с российскими корнями, которые еще не получили вторичный листинг на "Московской бирже". В 1996 году компания провела листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), позже компания перешла на биржу NASDAQ.

"Интерфакс" направил запрос в VEON с вопросом, почему инициатором листинга являлась биржа, а не сам эмитент.

"VEON работает в России под одним из самых мощных отечественных брендов - "Билайн". Многие из 50 миллионов клиентов "Билайн" имеют брокерские счета на "Московской бирже" и хотят иметь возможность инвестировать в компанию. Уверен, акции VEON будут интересны и институциональным инвесторам, работающим на нашей бирже. Мы стремимся предоставлять инвесторам максимум возможностей для инвестиций на нашей площадке и поэтому допустили VEON к торгам по инициативе биржи", - заявил "Интерфаксу" управляющий директор по коммуникациям "Московской биржи" Андрей Брагинский.

VEON Ltd., ранее VimpelCom ltd, является телекоммуникационной и технологической компанией, базирующейся в Нидерландах. Компания предлагает услуги мобильной и фиксированной связи через ряд традиционных и широкополосных мобильных и фиксированных технологий. Компания предоставляет свои услуги под брендами Beeline, Kyivstar, banglalink, Jazz и Djezzy. Он работает в России, Италии, Алжире, Пакистане, Узбекистане, Казахстане, Украине, Бангладеш, Таджикистане, Кыргызстане, Армении и Грузии.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

Московская биржа VEON Вымпелком Билайн

Новости

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ обеспокоил рост доли микрозаймов с высоким показателем долговой нагрузки

Апелляция признала законным доначисление Х5 2,4 млрд руб. налогов

Инвестфонд потребовал 8 млрд руб. от Deloitte после неудачной банковской сделки

Инвестфонд потребовал 8 млрд руб. от Deloitte после неудачной банковской сделки

"Газпром" в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставки

"Газпром" в виде исключения согласился с просьбой Молдавии не прекращать поставки

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы

Дума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Дума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей

Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов

Госдума приняла закон, разрешающий ЦБ вводить лимиты на выдачу потребкредитов

В Молдавии в четверг примут решение о деньгах на выплату долга "Газпрому"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });