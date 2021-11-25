VEON получил вторичный листинг на "Мосбирже" по инициативе торговой площадки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" в четверг по собственной инициативе допустила к торгам акции VEON (оператор "Вымпелком", бренд "Билайн"), говорится в сообщении организатора торгов.

Ценные бумаги включены в третий уровень листинга, торговый код – VEON-RX.

Торги бумагами стартуют в пятницу, 26 ноября, позже сообщила биржа.

VEON оставалась одной из немногих компаний с российскими корнями, которые еще не получили вторичный листинг на "Московской бирже". В 1996 году компания провела листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), позже компания перешла на биржу NASDAQ.

"Интерфакс" направил запрос в VEON с вопросом, почему инициатором листинга являлась биржа, а не сам эмитент.

"VEON работает в России под одним из самых мощных отечественных брендов - "Билайн". Многие из 50 миллионов клиентов "Билайн" имеют брокерские счета на "Московской бирже" и хотят иметь возможность инвестировать в компанию. Уверен, акции VEON будут интересны и институциональным инвесторам, работающим на нашей бирже. Мы стремимся предоставлять инвесторам максимум возможностей для инвестиций на нашей площадке и поэтому допустили VEON к торгам по инициативе биржи", - заявил "Интерфаксу" управляющий директор по коммуникациям "Московской биржи" Андрей Брагинский.

VEON Ltd., ранее VimpelCom ltd, является телекоммуникационной и технологической компанией, базирующейся в Нидерландах. Компания предлагает услуги мобильной и фиксированной связи через ряд традиционных и широкополосных мобильных и фиксированных технологий. Компания предоставляет свои услуги под брендами Beeline, Kyivstar, banglalink, Jazz и Djezzy. Он работает в России, Италии, Алжире, Пакистане, Узбекистане, Казахстане, Украине, Бангладеш, Таджикистане, Кыргызстане, Армении и Грузии.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.