Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 2,9-4%

Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 2,9-4%
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips вслед за падением нефти (Brent упала к $80 за баррель) и металлами из-за опасений сокращения спроса на сырье в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 2,9-4%, не удержав уровни 3900 и 1600 пунктов соответственно, в лидерах отката выступили акции "ЛУКОЙЛа".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3832,17 пункта (-2,9%), индекс РТС - 1599,58 пункта (-4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,7%.

Доллар вырос до 75,45 рубля (+0,77 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-4,7%), UC Rusal (-4,5%), "Газпрома" (-4,3%), "НОВАТЭКа" (-4,1%), Сбербанка (-3,8% и -4% "префы"), "Роснефти" (-3,3%), ВТБ (-3,3%), Московской биржи (-3%), "Норникеля" (-3%), "Татнефти" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-2,4%), АФК "Система" (-2,4%), "Интер РАО" (-2,1%), "Магнита" (-2,1%), расписки OZON (-2%), бумаги "АЛРОСА" (-1,9%), "НЛМК" (-1,9%), "Яндекса" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Газпром нефти" (-1,8%), "РусГидро" (-1,8%), "ММК" (-1,5%), расписки TCS Group (-1%), акции "Северстали" (-0,9%), "МТС" (-0,8%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,4%), Polymetal (+0,5%).

Оценки аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что настроения на мировых рынках в конце недели резко ухудшились после известий о распространении нового штамма коронавирусной инфекции в ЮАР. Это может спровоцировать введение новых ограничений в отдельных частях мира и привести к существенному замедлению роста деловой активности и экономики, а также пересмотру денежно-кредитной политики центральными банками. И также может оказать существенное давление на рождественский сезон распродаж в США.

В текущих условиях эффект "черной пятницы" может оказаться слабым, что негативно скажется на финансовых результатах корпораций по итогам квартала. Индекс МосБиржи в пятницу может опуститься ниже отметки 3900 пунктов на фоне существенного ухудшения внешнего фона.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что очередной новый штамм коронавируса в Африке угрожает возвращением глобального спада деловой активности и хаосом в мировой экономике.

Новый штамм коронавируса

Новый день для рынков начался на негативной ноте. В четверг, 25 ноября, британское агентство по безопасности здоровья выразило озабоченность относительно нового штамма COVID-19, который начал распространяться в Африке. Согласно его заявлению, новый штамм "B.1.1.529" отличается от штамма Delta и обладает повышенной устойчивостью относительно антител, которые вырабатываются после применения существующих вакцин. На этом фоне Великобритания немедленно ввела ограничения на авиасообщение с Южной Африкой и пятью соседними странами.

В самом Китае также обнаружена очередная вспышка заболеваемости в восточных регионах, что привело к ограничению полетов в Шанхае. Под давлением оказались акции, связанные с туризмом, снижение также затронуло акции строительного сектора и энергетики, отмечает аналитик.

Американские торговые площадки в пятницу будут работать неполный рабочий день. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард вновь будет говорить публично. Закроет день отчет Baker Hughes по активным буровым в США, напомнил Кочетков.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 2,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снижается на 1,5%) на фоне новостей о росте заболеваемости COVID-19 в Европе.

В Словакии на две недели ввели локдаун из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки.

В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил германский институт Роберта Коха. Всего в Германии зафиксировано свыше 5,65 млн заболевших, число летальных исходов превысило 100 тыс.

Правительство США посоветовало американцам избегать поездок в Германию и Данию. Марокко приостановило авиасообщение с Францией. Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести аналогичный запрет из-за нового варианта COVID-19.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены в пятницу снижаются на фоне опасений избытка предложения, после того как ряд стран высвободили нефть из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового варианта коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $79,99 за баррель (-2,7% и -0,03% в четверг), январская цена WTI - $75,77 за баррель (-3,3% и -0,1% накануне).

Ранее сообщалось, что Индия согласилась высвободить 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов.

Кроме того, президент США Джо Байден на неделе объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирают информацию о штамме коронавируса, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах, завила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.

По словам Ван Керкхове, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также - насколько эффективны против него вакцины".

МосБиржа РТС США Brent WTI Коронавирус

Новости по теме

Новости

Продажа акций "Магнита" принесет ВТБ несколько десятков миллиардов рублей прибыли

Цены на нефть снизились более чем на 2%

Цены на нефть снизились более чем на 2%

Рубль упал более чем на 1% под давлением внешнего негатива

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

Рубль умеренно снизился к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ РФ не увидел системных рисков в ситуации с долгом "Роснано"

ЦБ обеспокоил рост доли микрозаймов с высоким показателем долговой нагрузки

Апелляция признала законным доначисление Х5 2,4 млрд руб. налогов

Инвестфонд потребовал 8 млрд руб. от Deloitte после неудачной банковской сделки

Инвестфонд потребовал 8 млрд руб. от Deloitte после неудачной банковской сделки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });