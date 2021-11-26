Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 2,9-4%

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Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips вслед за падением нефти (Brent упала к $80 за баррель) и металлами из-за опасений сокращения спроса на сырье в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе и обнаружения нового штамма коронавируса в Африке; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 2,9-4%, не удержав уровни 3900 и 1600 пунктов соответственно, в лидерах отката выступили акции "ЛУКОЙЛа".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3832,17 пункта (-2,9%), индекс РТС - 1599,58 пункта (-4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,7%.

Доллар вырос до 75,45 рубля (+0,77 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-4,7%), UC Rusal (-4,5%), "Газпрома" (-4,3%), "НОВАТЭКа" (-4,1%), Сбербанка (-3,8% и -4% "префы"), "Роснефти" (-3,3%), ВТБ (-3,3%), Московской биржи (-3%), "Норникеля" (-3%), "Татнефти" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-2,4%), АФК "Система" (-2,4%), "Интер РАО" (-2,1%), "Магнита" (-2,1%), расписки OZON (-2%), бумаги "АЛРОСА" (-1,9%), "НЛМК" (-1,9%), "Яндекса" (-1,9%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Газпром нефти" (-1,8%), "РусГидро" (-1,8%), "ММК" (-1,5%), расписки TCS Group (-1%), акции "Северстали" (-0,9%), "МТС" (-0,8%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,4%), Polymetal (+0,5%).

Оценки аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что настроения на мировых рынках в конце недели резко ухудшились после известий о распространении нового штамма коронавирусной инфекции в ЮАР. Это может спровоцировать введение новых ограничений в отдельных частях мира и привести к существенному замедлению роста деловой активности и экономики, а также пересмотру денежно-кредитной политики центральными банками. И также может оказать существенное давление на рождественский сезон распродаж в США.

В текущих условиях эффект "черной пятницы" может оказаться слабым, что негативно скажется на финансовых результатах корпораций по итогам квартала. Индекс МосБиржи в пятницу может опуститься ниже отметки 3900 пунктов на фоне существенного ухудшения внешнего фона.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что очередной новый штамм коронавируса в Африке угрожает возвращением глобального спада деловой активности и хаосом в мировой экономике.

Новый штамм коронавируса

Новый день для рынков начался на негативной ноте. В четверг, 25 ноября, британское агентство по безопасности здоровья выразило озабоченность относительно нового штамма COVID-19, который начал распространяться в Африке. Согласно его заявлению, новый штамм "B.1.1.529" отличается от штамма Delta и обладает повышенной устойчивостью относительно антител, которые вырабатываются после применения существующих вакцин. На этом фоне Великобритания немедленно ввела ограничения на авиасообщение с Южной Африкой и пятью соседними странами.

В самом Китае также обнаружена очередная вспышка заболеваемости в восточных регионах, что привело к ограничению полетов в Шанхае. Под давлением оказались акции, связанные с туризмом, снижение также затронуло акции строительного сектора и энергетики, отмечает аналитик.

Американские торговые площадки в пятницу будут работать неполный рабочий день. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард вновь будет говорить публично. Закроет день отчет Baker Hughes по активным буровым в США, напомнил Кочетков.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 2,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снижается на 1,5%) на фоне новостей о росте заболеваемости COVID-19 в Европе.

В Словакии на две недели ввели локдаун из-за COVID-19. За последние два дня в стране выявляли более 10 тыс. новых случаев заражения за сутки.

В ФРГ за минувшие сутки выявлено 76 414 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким суточным показателем за время пандемии COVID-19, сообщил германский институт Роберта Коха. Всего в Германии зафиксировано свыше 5,65 млн заболевших, число летальных исходов превысило 100 тыс.

Правительство США посоветовало американцам избегать поездок в Германию и Данию. Марокко приостановило авиасообщение с Францией. Великобритания приостановила поездки своих граждан в шесть стран Африки, Израиль готовится ввести аналогичный запрет из-за нового варианта COVID-19.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке цены в пятницу снижаются на фоне опасений избытка предложения, после того как ряд стран высвободили нефть из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового варианта коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $79,99 за баррель (-2,7% и -0,03% в четверг), январская цена WTI - $75,77 за баррель (-3,3% и -0,1% накануне).

Ранее сообщалось, что Индия согласилась высвободить 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов.

Кроме того, президент США Джо Байден на неделе объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирают информацию о штамме коронавируса, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах, завила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове.

По словам Ван Керкхове, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также - насколько эффективны против него вакцины".