Аналитики спрогнозировали рекордные выручку, EBITDA и прибыль "Газпрома" в III кв.

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" в третьем квартале 2021 года, как ожидается, установил новые рекорды по всем основным показателям консолидированной отчетности, выраженным в рублях, - выручке, EBITDA и чистой прибыли. И все это на фоне весьма скромной по отношению к спотовым котировкам и историческим максимумам экспортной цены, свидетельствуют результаты консенсус-прогноза, подготовленного "Интерфаксом" на основе опроса 12 аналитиков.

Цена

Основа прогноза - цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье. Она индексируется по спотовым и срочным индексам различной временной базы, а также ценам нефтепродуктов, поэтому падает или растет не так быстро, как краткосрочные биржевые котировки.

Согласно консенсусу "Интерфакса", в третьем квартале цена экспорта газа "Газпрома" едва перевалила за $300/тыс. куб. м при том, что на споте газ стоил $579 (среднее значение контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах). При этом ее никак нельзя назвать рекордной - максимум цены в дальнее зарубежье был зафиксирован ровно десять лет назад - в третьем квартале 2011 года - $420 за тысячу кубометров. Этот рекорд может быть побит уже в IV квартале 2021 года.

В среднем рынок оценивает экспортную цену за квартал на уровне $319 за тысячу кубометров (в интервале от $302 до $350). В начале ноября российская таможня публиковала свои данные о цене, из которых можно сделать вывод, что цена экспорта в дальнее зарубежье превысит $310 за тысячу кубометров. Столь медленный рост экспортной цены может объясняться возросшими отборами газа по контрактам с нефтяной привязкой (а там, по данным ФАС, цена была лишь около $250/тыс. куб. м) - прежде всего со стороны Турции.

Прибыли и убытки

Тем не менее, выручка, как ожидается, вырастет по отношению к третьему кварталу 2020 года на 70% - до 2,379 трлн рублей, поставив новый рекорд за историю компании (предыдущий пришелся на IV квартал "доковидного" 2018 года - 2,323 трлн рублей).

EBITDA как ожидается, должна вырасти до нового рекорда в 794 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в IV квартале 2018 года - 716,933 млрд рублей (EBITDA как "операционная прибыль" + амортизация) и 733,719 млрд рублей по показателю приведенной EBITDA (ее "Газпром" теперь также публикует поквартально).

Консенсус по чистой прибыли складывается на уровне 545 млрд рублей (год назад был убыток в 251 млрд рублей), перекрывая предыдущий рекорд прибыли в 536 млрд рублей за первый квартал 2019 года. "ВТБ Капитал", чей прогноз был наиболее точен квартал назад, на этот раз ожидает прибыль на уровне 549 млрд рублей.

Как ожидается, отчетность за квартал не должна содержать каких-либо единовременных статей.

Дивиденды

По мере роста мировых цен и доходов корпорации аналитики пересматривают прогноз дивидендов "Газпрома" за полный 2021 год. Уже не вызывает сомнений, что это будет новый рекорд за историю выплат. Более того, по сумма ожидаемых выплат уверенно перешагивает за триллион рублей (1,1 трлн рублей по текущему консенсусу).

Собранная в составе данного консенсуса актуальная средняя оценка дивидендных выплат по итогам 2021 года (DPS12M) выросла до 46,7 рублей на акцию (в диапазоне от 42 до 52 рублей на акцию) по сравнению с августовским консенсусом (37 руб./ао) и майским (27 руб./ао).

Вклад девяти месяцев в дивиденды (DPS9M) аналитики в среднем оценивают в 28,4 рублей на акцию.

В составе консенсуса помимо стандартных показателей (выручки, EBITDA и чистой прибыли, в млрд рублей) отдельной графой приведены прогнозы важнейшего для "Газпрома" показателя - средней цены экспорта газа в страны дальнего зарубежья (долларов США за тысячу кубометров).

Публикация МСФО "Газпрома" назначена на понедельник, 29 ноября, в тот же день в 17:00 ожидается телефонная конференция руководства.