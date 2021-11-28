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Отбор газа из европейских ПХГ в ноябре достигнет максимума с 2011 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Отбор газа из подземных хранилищ в Европе в ноябре 2021 года достигнет максимального уровня за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (c 2011 года).

Отбор за ноябрь 2021 года может составить почти 12 млрд куб. м, что с лихвой перекрывает предыдущий рекорд - ноября 2016 года - 11,26 млрд куб. м. Год назад - в ноябре 2020 года - было отобрано 8,85 млрд кубометров газа.

Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы (69,94% по итогам газовых суток 27 ноября) на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. Этот разрыв растет день ото дня: полтора месяца назад - на момент начала отбора газа из европейских ПХГ - он был значительно меньше (13,7 пункта).

В этом ноябре в Европе примерно на 2 градуса Цельсия ниже, чем годом ранее. Это самый холодный ноябрь за последнюю пятилетку (как раз с 2016 года).

С начала прошлой недели (с 22 ноября) на отбор работают все связанные с "Газпромом" объекты хранения в Западной Европе: в Германии, Австрии, Нидерландах. Правда, поступление газа с терминалов по приему СПГ в ноябре 2021 года растет по отношению к ноябрю 2020 года на 31% - до примерно 7,3 млрд куб. м, но оно все еще значительно ниже ноября докризисного 2019 года (9,1 млрд куб. м).

Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европы в ноябре 2021 года складывается на уровне 13,8% после 17% в октябре 2021 и 15,4% в ноябре 2020 года, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Gas Infrastructure Europe

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