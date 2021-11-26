Цены на нефть упали до минимума за четыре недели

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в пятницу, опустившись до минимальных отметок почти за четыре недели, на фоне решения ряда стран продавать сырье из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 по московскому времени в пятницу составила $78,33 за баррель, что на $3,89 (4,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,05 за баррель, что на $4,34 (5,54%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК ожидает, что избыток предложения на нефтяных рынках в декабре будет составлять 400 тыс. баррелей в сутки, и прогнозирует его увеличение до 2,3 млн баррелей в сутки в январе и 3,7 млн баррелей в сутки в феврале в случае, если страны-потребители продолжат продавать нефть из резервов.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден объявил о намерении страны продать 50 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR), скоординировав этот шаг с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Совокупный объем нефти, который планируют реализовать эти страны, составит не менее 71 млн баррелей, что соответствует примерно 74% среднедневного потребления во всем мире в 2021 году, отмечают эксперты ING.

Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирают информацию о штамме коронавируса, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах, заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове. По ее словам, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также - насколько эффективны против него вакцины".

"За этим штаммом нужно будет следить, он - причина для беспокойства", - добавила она.