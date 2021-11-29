Экспорт электроэнергии из РФ в Китай может достичь 4 млрд кВт.ч в этом году

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Поставки электроэнергии из России в Китай в этом году могут составить порядка 4 млрд кВт.ч, рассматривается их увеличение в дальнейшем, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"Экспорт электроэнергии по итогам этого года ожидаем порядка 4 млрд кВт.ч. При этом "Интер РАО" и ГЭК Китая рассматривают возможность дальнейшего увеличения экспорта электроэнергии из России в Китай", - сказал он.

"Интер РАО" с 1 октября увеличила в два раза экспорт электроэнергии в Китай по сравнению с плановыми объемами на 2021 и уровнем поставок в октябре 2020 г. Причиной энергодефицита в северных провинциях Китая стала, в том числе, нехватка угля для местных ТЭС.

В 2020 г. объемы экспорта российской электроэнергии в Китай составили 3,06 млрд кВт.ч (-1,3% к 2019 году). В январе-сентябре 2021 г. поставки выросли на 3,2%, до 2,48 млрд кВт.ч.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций "Интер РАО" на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.

Основным акционером компании является "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" принадлежит 8,57%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.