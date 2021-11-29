Нефть Brent подорожала до $76,05 за баррель после обвала цен на прошлой неделе

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают уверенно повышаться на торгах в понедельник, прибавляя около 5% после обвала по итогам предыдущей сессии.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:12 по московскому времени составляет $76,05 за баррель, что на $3,33 (4,58%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,57 за баррель, что на $3,42 (5,02%) выше итогового значения предыдущей сессии.

"Последние события, связанные с пандемией, возвращение ограничений на путешествия и общий всплеск неопределенности оказали давление на финансовые рынки и вызвали резкое падение цен на нефть в пятницу", - пишет глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер.

В пятницу министр здравоохранения Южноафриканской республики Джо Фаала сообщил журналистам о быстром распространении в некоторых регионах страны нового варианта коронавирусной инфекции, получившего обозначение B.1.1.529. Он был обнаружен также в соседней Ботсване, добавил Фаала. Позднее случаи заболевания новым штаммом были выявлены у двух туристов, вернувшихся из африканских стран в Гонконг и Израиль.

Очередной штамм выявлен в то время, когда европейские страны борются с новой волной заболеваемости COVID-19. Ранее Австрия объявила о введении локдауна, Германия и Нидерланды ввели ограничения для лиц, не сделавших прививку от COVID-19.

"Помимо множества новых вопросов, связанных с новым вариантом коронавируса, интенсивность экономических ограничений, а также реакция стран-производителей нефти окажут существенное влияние на нефтяные рынки и динамику цен на нефть. Мы внимательно следим за развитием событий", - отмечает Рюкер.

Восстановлению цен на нефть в понедельник способствуют ожидания агрессивных мер ОПЕК+ в ответ на понижательное давление на рынок, пишет Trading Economics. Организация уже передвинула запланированную встречу со вторника на четверг, чтобы иметь больше времени для оценки последствий нового варианта коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть.

При этом участники рынка предполагают, что ОПЕК+ может сократить добычу вместо запланированного наращивания.