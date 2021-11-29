Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена Brent сбавила темп роста до $74,92 за баррель

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в понедельник, но к вечеру они несколько сбавили повышательные темпы. В минувшую пятницу стоимость сырья обвалилась более чем на 10% из-за беспокойства по поводу распространения нового штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 по московскому времени составляет $74,92 за баррель, что на $2,2 (3,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $70,89 за баррель, что на $2,74 (4,02%) выше итогового значения предыдущей сессии.

ЭкономикаНефть Brent подорожала до $76,05 за баррель после обвала цен на прошлой неделеЧитать подробнее

Днем нефтяные котировки прибавляли порядка 5% относительно уровня закрытия предыдущих сессий.

Восстановлению цен на нефть способствуют ожидания агрессивных мер ОПЕК+ в ответ на понижательное давление на рынок, пишет Trading Economics. Организация уже передвинула запланированную встречу со вторника на четверг, чтобы иметь больше времени для оценки последствий нового варианта коронавируса для мировой экономики и спроса на нефть.

Аналитики JP Morgan полагают, что ОПЕК+ вероятнее всего по итогам предстоящего заседания решит приостановить план наращивания добычи нефти на 400 тыс. б/с в начале 2022 года. В то же время банк прогнозирует, что реальные резервные мощности стран, входящих в альянс, в следующем году будут составлять 2 млн б/с, что на 43% меньше консенсус-прогнозов других экспертов.

"Альянс вернет себе рычаг управления ценами, поддерживая низкие уровни запасов и баланс на рынке", - написала группа аналитиков банка.

Эксперты также прогнозируют, что, принимая во внимание ожидания низких уровней резервов ОПЕК+, стоимость нефти марки Brent может достигнуть $125 за баррель в 2022 году и $150 за баррель в 2023 году.

нефть

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ отыграл часть потерь пятницы вместе с нефтью

В Twitter сменился гендиректор

В Twitter сменился гендиректор

Создатель электрокара Zetta после возбуждения уголовного дела выплатил зарплаты

CNBC сообщил о вероятной отставке Дорси с поста гендиректора Twitter

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

Российский зерновой союз заподозрил приписки в данных об урожае

"Аэрофлот" не видит предпосылок для сокращения цен на авиатопливо в 2022 году

Нефть Brent подорожала до $76,05 за баррель после обвала цен на прошлой неделе

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

Набиуллина выразила "сильную обеспокоенность" в связи с инфляцией

Сделок на электронной платформе "Газпрома" нет уже полтора месяца

РФ с 1 июля по 25 ноября снизила экспорт зерна на 24%

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });