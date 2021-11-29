Рынок акций РФ отыграл часть потерь пятницы вместе с нефтью

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник отыграл часть потерь пятницы вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent превысила $74 за баррель) после обвала в пятницу на новостях об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19 в Африке; индексы МосБиржи и РТС протестировали отметки 3900 и 1650 пунктов, но удержать их не смогли из-за вечерней слабости нефти.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3879,54 пункта (+1,8%, днем индекс поднимался в район 3930 пунктов), индекс РТС - 1638,72 пункта (+3,1%, днем индекс превышал 1660 пунктов); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,2%.

Доллар снизился до 74,59 рубля (-1,02 рубля).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщила в понедельник, что ситуация с инфляцией в России беспокоит ЦБ, для возвращения ее к цели требуется сохранить жесткость денежно-кредитной политики.

Дата телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена еще неизвестна, в ближайшие два дня, до заседания ОПЕК, такие контакты пока не планируются, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Выросли акции Сбербанка (+4,2% и +3,2% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+3,9%), "АЛРОСА" (+3,4%), "Газпрома" (+3,2%), "Русала" (+2,2%), "Роснефти" (+2,1%), расписки TCS Group (+2,1%), бумаги "Газпром нефти" (+1,7%), "Татнефти" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Магнита" (+1,3%), "Мечела" (+1,3%), "Аэрофлота" (+0,9%).

Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) в третьем квартале 2021 года составила 581,801 млрд рублей (после убытка в 251,297 млрд рублей за аналогичный период 2020 года), сообщила компания. Опубликованный результат оказался заметно выше среднего прогноза рынка - консенсус-прогноз "Интерфакса" (545 млрд рублей).

Цены на алмазное сырье выросли на 5-10% за последние несколько дней из-за проблем с поставками на фоне распространения нового варианта COVID-19, Omicron, в Южной Африке и Ботсване, где расположены основные месторождения De Beers, сообщает индийское издание Economic Times.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-2,2%), расписки Ozon (-1,5%), бумаги "МТС" (-1,4%), "Башнефти" (-1%), "РусГидро" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "Норникеля" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,6% "префы").

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций РФ в понедельник восстанавливается после очередного "коронавирусного шока" и эмоциональных распродаж пятницы.

Полной картины по новому штамму COVID-19 "омикрон" пока нет, но и первоначальные опасения его устойчивости к существующим вакцинам пока не подтверждаются. Поэтому инвесторы снизили свою тревожность и пользуются возможностью для открытия "длинных" позиций.

"Газпром" отчитался по МСФО за III квартал и девять месяцев. Компания ожидает снижение коэффициента "чистый долг/EBITDA" до уровня 1.X к концу года. Кроме того, прогнозируется, что IV квартал внесет наиболее весомый вклад в формирование дивидендной базы.

"Акрон" (+2,6%) увеличил выручку за 9 месяцев на 59% (до 137,215 млрд рублей), EBITDA выросла в 2,9 раза (до 69,185 млрд рублей), чистая прибыль за этот период составила 50,934 млрд рублей по сравнению с убытком 4,161 млрд рублей годом ранее. "Аэрофлот" в III квартале получил прибыль по МСФО в размере 11,6 млрд рублей, выручка увеличилась в два раза (до 167,072 млрд рублей), а чистый убыток за 9 месяцев сократился на 79,9% (до 16,102 млрд рублей).

В техническом плане индекс МосБиржи оттолкнулся на дневном графике от зоны поддержки 3800-3820 пунктов, где также располагается 200-дневная скользящая. Если на рынках не будет новых потрясений, то есть шанс вернуться выше 3900 пунктов на текущей неделе, считает аналитик.

Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель вновь подтвердила позицию регулятора, заявив, что инфляция прошла свой пик в ноябре и далее ожидается ее замедление. Оценка потребительского и делового доверия в еврозоне снизилась в ноябре до 117,5 пункта с 118,6 пункта в октябре. Индекс делового климата, напротив, вырос до 1,80 пункта с 1,75 пункта месяцем ранее.

Саудовская Аравия и РФ пока не видят повода для немедленного реагирования на появление нового штамма коронавируса. По информации Asharq Business, министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдул-Азиз Бин Салман не испытывает особого беспокойства по поводу влияния нового штамма COVID-19-Omicron и отказался обсуждать возможные планы ОПЕК+ до совещания 2 декабря. В России также пока не считают необходимым немедленно реагировать на появление штамма Omicron, отмечает аналитик.

Между тем, аналитики Morgan Stanley снизили свой прогноз по ценам Brent на I квартал 2022 года до $82,5 за баррель с $95 за баррель. Изменение прогноза связано с появлением нового штамма, а также реализацией нефти из стратегических хранилищ основных импортеров. Основной темой для американского рынка является оценка возможных рисков, связанных с новым штаммом COVID-19. Однако появляющаяся информация говорит о том, что первоначальные страхи были сильно преувеличены. Впрочем, есть в этом и негативный момент: если ситуация не несет в себе угроз, то ничто не мешает ФРС в осуществлении планов по сокращению стимулов, полагает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, после серии распродаж на прошлой неделе, рынок акций РФ в понедельник показал уверенный отскок вверх, который возглавили "голубые фишки". После определенной паники на сообщениях о новом штамме инвесторы начинают более трезво оценивать ситуацию. Новый фактор все еще остается угрозой для рынка акций, при этом пока сложно оценить его масштабы.

На данный момент еще нет данных о том, что новый штамм более опасен для человечества, и непонятно, насколько быстро к нему смогут адаптироваться фармкомпании. Поэтому пока этот момент инвесторы используют для увеличения позиций в подешевевших бумагах. Трудно сказать, насколько продолжительной окажется эта волна роста, однако дополнительным фактором поддержки для российского рынка является сообщение о возможной встрече президентов США и России, которая может расцениваться как повод для снижения геополитической напряженности, и дорожающая нефть.

Следующим серьезным рубежом для индекса МосБиржи является уровень 4000 пунктов, который может быть преодолен на этой неделе. Российский рубль при этом будет консолидироваться в районе 75 руб. за доллар.

Эксперты банка "Санкт-Петербург" напоминают, что на этой неделе выйдут важные статданные по рынку труда США за ноябрь: в среду будет опубликована оценка от ADP, в пятницу - официальные данные Минтруда. Существенное улучшение ситуации на рынке труда увеличит вероятность ускорения процесса сворачивания программы QE на декабрьском заседании ФРС.

В центре внимания на неделе также будет эпидемиологическая ситуация, вызвавшая в пятницу волну "risk-off"-настроений. Распространение нового штамма вируса, который может быть более устойчив к вакцинам, сулит ужесточением ограничений, что ухудшает перспективы экономического роста и вызывает опасения у инвесторов. Сложно предсказать дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила "очень высокие" глобальные риски, связанные с новым штаммом. Для полной оценки текущей ситуации понадобится больше времени, и эпидемиологический новостной фон продолжит влиять на рынок на этой неделе.

Ухудшение эпидемиологической ситуации повышает вероятность приостановки наращивания добычи нефти со стороны альянса ОПЕК+. В результате в понедельник нефтяные котировки растут в рамках коррекции. Вероятность замедления роста добычи выросла на фоне продажи нефти из госрезервов и нового штамма, но остается высокая доля неопределенности с решением картеля. В частности, сообщается, что участники ОПЕК+ пока не предлагали срочных действий в связи с распространением нового штамма. Если на встрече картеля 2 декабря будет объявлено о приостановке наращивания добычи, то фьючерсы на Brent вновь устремятся к $80 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По оценке аналитика "Сбер управление активами" Александры Овчинниковой, во вторник можно ожидать смешанной динамики blue chips и повторного тестирования индексом МосБиржи отметки 3900 пунктов в отсутствие негативного новостного фона. Ориентир по рублевому бенчмарку: 3850-3950 пунктов, по индексу РТС: 1620-1690 пунктов.

Настроения на мировых площадках преимущественно позитивные после того как южноафриканский доктор, которая обнаружила штамм "омикрон", сообщила, что симптомы "экстремально мягкие" - это хороший сигнал для рынков.

Нефть Brent также отыграла часть потерь, но не смогла закрепиться выше $75 за баррель. Вероятно, в ближайшей перспективе котировки останутся около текущих уровней до решения ОПЕК+ по корректировке плана производства на следующий месяц, которое станет известно 2 декабря, полагает аналитик.

В США индексы акций в пятницу упали на 2,2-2,5% на информации о выявлении в ЮАР нового штамма коронавирусной инфекции, падение Dow Jones (-2,5%) стало максимальным с октября 2020 года.

ВОЗ заявила, что новый штамм, получивший название "омикрон", вызывает опасения из-за большого числа мутаций.

В Азии биржи в понедельник также снизились на новостях о новом штамме "омикрон" (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng снизился на 1%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,1-1,2%) и США (индексы прибавляют 0,1-1,3%).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что в целях предотвращения проникновения в страну южноафриканского штамма коронавируса "омикрон" со вторника запрещается въезд на японскую территорию всех иностранцев. Этим запретом отменяются послабления на въезд в Японию для ряда категорий иностранцев, введенные с 8 ноября.

По оценкам Goldman Sachs, ограничения на поездки могут замедлить подъем глобальной экономики в ноябре. Однако это снижение будет несравнимо с тем масштабным спадом, который произошел в начале пандемии весной прошлого года.

Нефтяной рынок в понедельник также восстанавливается после обвала в пятницу, спровоцированного опасениями по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке. Цена Brent поднималась до $77 за баррель, после чего вечером сдала назад.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $74,39 за баррель (+2,3% и -11,6% в пятницу), январская цена WTI - $70,24 за баррель (+3,1% и -13,1% в пятницу).

Новый штамм "омикрон" выявлен в то время, когда европейские страны борются с новой волной заболеваемости COVID-19. Ранее Австрия объявила о введении локдауна, Германия и Нидерланды ввели ограничения для лиц, не сделавших прививку от COVID-19.

Восстановлению цен на нефть в понедельник способствовали ожидания агрессивных мер ОПЕК+ в ответ на понижательное давление на рынок, сообщил Trading Economics.

Тем временем, вице-премьер РФ Александр Новак заявил в понедельник, что скоропалительных решений о пересмотре планов роста добычи ОПЕК+ принимать не надо, партнеры РФ с таким предложением не обращались.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (+24,7%), ГДР EMC (+6,4%), бумаги "Сегежа Групп" (+5,2%), "Детского мира" (+3,6%), "префы" "Мечела" (+3,6%), бумаги "Ренессанс Страхование" (+3,5%), "Распадской" (+2,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-8,6% и -8,6% "префы"), "Селигдара" (-4,7%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-4,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,8%), ПАО "Лензолото" (-2,6% и -2,8% "префы"), расписки Globaltrans (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 130,89 млрд рублей (из них 30,729 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 24,107 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,084 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").