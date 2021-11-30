Путин объявил о полном восстановлении рынка труда в РФ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что безработица в России снизилась, рынок труда полностью восстановился.

"Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%. Это как раз допандемийный уровень. Сегодня уже можно сказать, что рынок труда в России полностью восстановился", - сказал Путин во вторник, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

По словам Путина, "это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках мира".

"Наша стратегическая задача - поддержать и закрепить позитивные тенденции в российской экономике, обеспечить ее устойчивое долгосрочное развитие или, как говорят эксперты, повысить потенциальные темпы экономического роста", - сказал глава государства.

Путин завил также, что "Россия первой из крупнейших экономик мира нормализовала свою бюджетную политику в условиях эпидемии".

Он отметил, что со следующего года Россия будет строго следовать бюджетному правилу при формировании и исполнении федерального бюджета.

Глава государства сообщил также, что все меры поддержки граждан, которые реализуются, укладываются в рамки бюджетных параметров, проводятся за счет дополнительных доходов бюджета и перераспределения его доходной части. "Таким образом, они не имеют инфляционных последствий", - заявил Путин.