Безработица в РФ в сентябре вновь достигла исторического минимума в 4,3%

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Уровень безработицы в России в сентябре снизился до 4,3%, повторив исторический минимум за период наблюдений с 1991 года, который ранее был зафиксирован в августе 2019 года, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

Общая численность безработных в России в сентябре 2021 года составила 3 млн 272 тыс. человек, что на 84 тысячи меньше, чем в августе этого года. Такая низкая численность безработных также фиксируется впервые с августа 2019 года, тогда она составляла 3 млн 258 тыс. человек. Снижение численности безработных фиксируется тринадцатый месяц подряд.

Как сообщалось, в январе этого года безработица в РФ составляла 5,8%, в феврале - 5,7%, в марте - 5,4%, в апреле - 5,2%, в мае - 4,9%, в июне - 4,8%, в июле - 4,5% (на 0,2 п.п. ниже допандемийного уровня), в августе - 4,4%.

Снижение безработицы в мае, в летние месяцы, а также в сентябре до минимальных значений за год традиционно и объясняется в первую очередь сезонными сельхозработами.

Между тем, в 2020 году на фоне целого ряда ограничительных мер, вводившихся для предотвращения быстрого распространения коронавируса, безработица достигла в августе пика в 6,4%, это был максимум с марта 2012 года.

Январское поручение президента РФ Владимира Путина предписывало правительству к концу 2021 года обеспечить снижение показателя безработицы до допандемийного уровня (4,7%).