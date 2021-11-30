Путин призвал продлить возмещение комиссий для бизнеса при оплате через СБП

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Программа возмещения комиссий для малых и средних предприятий (МСП) при использовании системы быстрых платежей (СБП) должна быть продлена как минимум до середины 2022 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Такой порядок, удобный для бизнеса и выгодный для потребителей, предусмотрен до конца текущего года. Считаю, что нужно продлить его как минимум на полгода", - сказал Путин во вторник на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Он напомнил, что на сегодняшний день субъектам малого и среднего предпринимательства возмещается банковская комиссия при продаже товаров и услуг физическим лицам.

Предложение продлить программу ранее выдвигалось представителями Банка России. Об этом, в частности, заявляла первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе пленарного заседания Госдумы. "С июля стартовала программа по возмещению комиссии (за платежи - ИФ), которые были осуществлены с помощью системы быстрых платежей. У нас около 200 тыс. малых и средних предприятий подключено уже, и мы видим тренд на активное подключение и в этом году, и в следующем. И мы считаем, что эту программу надо на следующий год продлить", - сказала Скоробогатова.

"Мы считаем, что это большая помощь, если они (МСП - ИФ) будут принимать безналичные платежи и не платить за это деньги, потому что субсидиями возмещаются их расходы. Поэтому мы бы предложили бы рассмотреть этот вопрос о продлении этой программы на 2022 год", - подчеркнула первый зампред ЦБ.

Глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина отмечала, что ЦБ планирует обсудить с Минэкономразвития продление программы возмещения банковских комиссий для МСП при приеме оплаты через СБП.

На компенсацию для МСП стоимости комиссии за пользование СБП правительство выделило из своего резервного фонда 500 млн рублей. Эти деньги должны покрыть затраты на уплату комиссии с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Согласно правилам предоставления субсидий, в первую неделю каждого нового месяца банк, подключенный к системе, должен передавать Минэкономразвития данные о количестве операций МСП и уплаченной комиссии. В течение следующих 20 рабочих дней деньги на компенсации поступают в банк. После этого в течение пяти дней он должен перечислить их предпринимателям.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду. В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность оплаты услуг ЖКХ и другие опции.