Гонконгский индекс Hang Seng упал до минимума за 14 месяцев

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали разнонаправленные изменения во вторник.

Однако в целом настроения достаточно негативные, поскольку инвесторов беспокоят риски распространения нового штамма COVID-19 "омикрон"; так, гонконгский индекс Hang Seng упал до минимума почти за 14 месяцев.

Некоторые аналитики полагают, что серьезного экономического спада, как в прошлом году, удастся избежать, поскольку в этот раз больше людей вакцинированы от COVID-19. Но в то же время новый штамм может привести к тому, что возвращение на допандемийные уровни экономической активности будет отложено, особенно в таких секторах, как туризм и услуги, сообщает MarketWatch.

"Настроение трейдеров на азиатских рынках подкрепляется позитивным завершением торгов на Уолл-стрит, но замедление темпов вакцинации и ограниченные возможности систем здравоохранения в регионе, а также неопределенность относительно выявленного штамма, кажется, могут повысить риски в то время, когда промышленность региона начала возобновление работы", - отметил аналитик IG Иеп Жан Ронг.

Темпы вакцинации различаются в странах АТР. В Японии, например, они достигают 77%, во Вьетнаме - 50%, в Индонезии - 35%.

Гонконгский Hang Seng по итогам торгов упал на 1,6% - до минимума почти за четырнадцать месяцев. В то же время китайский Shanghai Composite поднялся на 0,03%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре вырос до 50,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Показатель вернулся к росту после трех месяцев снижения на фоне кризиса в энергоснабжении страны и роста цен на энергоресурсы. Аналитики в среднем ожидали более скромного повышения показателя - до 49,6 пункта, сообщает Trading Economics.

PMI сферы услуг и строительства, рассчитываемый ГСУ, в ноябре опустился до 52,3 пункта против 52,4 пункта в предшествующий месяц.

В число лидеров роста котировок на гонконгской бирже во вторник вошли акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings Ltd. (+4,8%), автомобильной BYD Co., выпускающей спортивные товары Anta Sports Products Ltd. (+1,1%).

Наиболее существенно подешевели бумаги девелопера China Resources Land Ltd. (-5,4%) и производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. (-4,8%).

Японский индекс Nikkei за день снизился на 1,6%.

Безработица в Японии в октябре опустилась до 2,7% по сравнению с 2,8% в сентябре, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Это минимальный уровень с марта текущего года.

Аналитики ожидали сохранения показателя на сентябрьском уровне, сообщает Trading Economics.

Объем промышленного производства в Японии в октябре вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Показатель увеличился впервые за четыре месяца на фоне возобновления работы промышленных предприятий, что способствовало частичному решению проблем с поставками для автомобилестроительного и других экспортоориентированных секторов, отметило ведомство.

При этом аналитики предполагали более сильный рост - на 1,8%.

Снизились котировки акции автопроизводителей Nissan Motor Co. (-5,2%), Mitsubishi Motors Corp. (-4,4%) и Mazda Motor Corp. (-3,7%). Кроме того, подешевели акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. (-4,4%).

Южнокорейский Kospi упал на 2,4%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. уменьшилась на 2,5%, Kia Corp. - на 1,8%. Акции производителя электроники и полупроводников Samsung Electronics Co. снизились на 1,4%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,7%.

Между тем австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Бумаги крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group подорожали на 2,1%, в то время как акции ее конкурентов Fortescue Metals Group и Rio Tinto упали на 3,4% и 2% соответственно.