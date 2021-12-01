Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Brent торгуется у $71,18 за баррель

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в среду после обвала днем ранее.

К 8:03 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,95 (2,82%), до $71,18 за баррель. За вторник контракт подешевел на $3,77 (5,4%) - до $66,18 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,74 (2,63%), до $67,92 за баррель. В ходе предыдущей сессии WTI подорожала на $1,8 (2,6%), до $69,95 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 747 тысяч баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на прошлой неделе на 1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Эксперты ждут официальных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts в среднем ожидают падения запасов на 2,7 млн баррелей.

Brent WTI ОПЕК США коронавирус API

Новости по теме

Новости

Россия установила новый рекорд в экспорте продукции АПК

JPMorgan спрогнозировал подорожание нефти до $150 за баррель в 2023 году

"Газпром" на 1 декабря забронировал мощности "Ямала-Европы" как и на ноябрь

"Газпром" на 1 декабря забронировал мощности "Ямала-Европы" как и на ноябрь

"Вертолеты России" возглавил экс-гендиректор КРЭТ Колесов

Минфин и Минэкономразвития призвали не спешить с понижением таргета по инфляции

Нефть Brent подешевела до $71,16 за баррель

Нефть Brent подешевела до $71,16 за баррель

Якубович останется ведущим "Поля чудес" после смены формата и названия шоу

Якубович останется ведущим "Поля чудес" после смены формата и названия шоу

Производитель австрийских конфет Mozart подал заявление о банкротстве

ЦБ РФ предупредил о риске удорожания жилья при продлении программы льготной ипотеки

ЦБ РФ предупредил о риске удорожания жилья при продлении программы льготной ипотеки
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });