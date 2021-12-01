Brent торгуется у $71,18 за баррель

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в среду после обвала днем ранее.

К 8:03 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,95 (2,82%), до $71,18 за баррель. За вторник контракт подешевел на $3,77 (5,4%) - до $66,18 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,74 (2,63%), до $67,92 за баррель. В ходе предыдущей сессии WTI подорожала на $1,8 (2,6%), до $69,95 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на появление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что ОПЕК+ может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Данные Американского института нефти (API) показали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 747 тысяч баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на прошлой неделе на 1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Эксперты ждут официальных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts в среднем ожидают падения запасов на 2,7 млн баррелей.