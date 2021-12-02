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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Brent подешевела до $67,75 за баррель

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли снижаться к вечеру четверга после роста утром.

Последнюю неделю цены демонстрируют волатильность на фоне тревог по поводу нового штамма коронавируса. По итогам предыдущей сессии нефть подешевела на информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом "омикрон".

К 17:32 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,12 (1,63%), до $67,75 за баррель. В середине дня они торговались у $69,8 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к вечеру дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,12 (1,71%), до $64,45 за баррель.

Беспокойство у трейдеров вызывает риск очередной волны карантинных ограничений по всему миру из-за нового штамма, и, соответственно, снижения спроса на сырье.

1 декабря Минздрав США сообщил, что первый случай заражения "омикроном" выявили в Калифорнии у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки.

Тем временем министры ОПЕК+ договорились сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тысяч б/с.

Источник "Интерфакса" сообщает, что план по компенсациям недосокращенной добычи будет продлен до июня 2022 года, в то время как ранее он действовал до конца декабря 2021 года.

Следующая встреча министров ОПЕК+ намечена на 4 января, а внеочередная встреча ОПЕК+, которая должна обсудить кандидатуру нового генерального секретаря организации, чего не удалось сделать 1 декабря, планируется теперь 3 января.

Brent WTI ОПЕК США коронавирус ЮАР

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