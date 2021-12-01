От "Роснано" получены средства для погашения облигаций на 4,5 млрд руб. и выплату купона

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил и перевел выплату по погашению основного тела долга и последнего 5-го купона облигаций "Роснано" серии БО-002Р-01, сообщается на сайте НРД.

Общая сумма выплат по выпуску должна составить 4,7 млрд рублей, включая купонный доход на 204,2 млн рублей.

Именно за судьбой данного выпуска без госгарантии пристально следил рынок после объявления "Роснано" о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций.

Совокупный облигационный долг "Роснано" составляет с учетом погашаемого выпуска 71,58 млрд рублей. По состоянию на конец первого полугодия у компании было 12,05 млрд рублей на депозитах и в долговых ценных бумагах.

На данный момент в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций "Роснано" на 40,18 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, другой на 9 млрд рублей 7-й серии - в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии гасится в октябре 2022 года. Остальные бумаги гасятся в 2023-2028 годах.

Компании предстоит за декабрь без учета облигаций БО-002Р-01 выплатить купоны еще по 4 выпускам облигаций на общую сумму 802,5 млн рублей, из четырех этих выпусков только один с госгарантией.