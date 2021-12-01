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Мишустин пообещал продлить автоматом лицензии для бизнеса еще на год

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Правительство планирует снова продлить "автоматом" на год действие лицензий, которые истекают в 2021 году, заявил на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственные аккредитации образовательных программ, заключения экологической экспертизы, сертификаты летной годности, разрешения на строительство и многие другие документы", - сказал он.

Он наполнил, что практика по автоматическому продлению лицензий была опробована властями в начале пандемии, тогда это шаг затронул 41 тысячу лицензий и свыше 1 млн разрешений. Оказалось, что это сокращает издержки бизнеса и экономит его время.

"Всего предлагается к продлению по девяти позициям, и еще по двум будут установлены особенности. Мы рассчитываем, что в общей сложности это коснется более 10 тысяч разрешительных документов", - добавил премьер.

Михаил Мишустин коронавирус правительство

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